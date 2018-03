Faktencheck: Er sagt, sie sagt - So unterschiedlich denken Männer und Frauen über das Erwachsenwerden

Saarbrücken (ots) -- Für mehr als jede zweite Frau (53 Prozent) ist das Ausziehen aus"Hotel Mama" ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zumErwachsensein. Nur 40 Prozent der Männer sehen das auch so.- 40 Prozent der Frauen geben an, dass es bei der Aufgabenteilungim Haushalt Stress mit dem Partner gibt. Bei den befragtenMännern sagen das nur 28 Prozent.- Single-Männer machen sich deutlich größere Sorgen, keinenpassenden Partner zu finden, als alleinstehende Frauen."Werde endlich erwachsen!" - ein Satz, der hitzige Diskussionenzwischen Mann und Frau noch mehr anheizt. Doch bedeutet Erwachsenseinüberhaupt das gleiche für Männer und Frauen? Welche Meilensteinemüssen dafür erreicht werden - und welche Sorgen sind damitverbunden? Antworten auf diese Fragen gibt eine forsa-Studie (1) imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland. Wichtige Erkenntnis der Meinungsforscher: Männer undFrauen denken bei diesen Themen teils recht verschieden.Die wichtigsten Etappenziele auf dem Weg zum ErwachsenwerdenWas muss im Leben erreicht werden, um als erwachsen zu gelten? Für59 Prozent der männlichen Befragten ist klar: der Auto-Führerschein.Unter Frauen wird dieser mit 51 Prozent etwas weniger oft genannt.Auch das Heiraten hat bei Männern (38 Prozent) einen höherenStellenwert als Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsensein als beiFrauen (30 Prozent). Für wichtiger halten weibliche Befragte dagegeneine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Studium (57Prozent, im Vergleich zu 49 Prozent bei den Männern). Was "HotelMama" betrifft, gibt es ebenfalls Unterschiede: Während mehr als jedezweite Frau (53 Prozent) den Auszug aus dem Elternhaus als wichtigenMeilenstein sieht, tun dies nur 40 Prozent der befragten Männer.Wann es in deutschen Beziehungen krachtFür 41 Prozent der Deutschen ist auch das Zusammenziehen mit demPartner ein wichtiger Meilenstein des Erwachsenwerdens. Dass es inder Beziehung hin und wieder kracht, gehört wohl dazu. Worum es dabeigeht, wird von Männern und Frauen aber unterschiedlich wahrgenommen:Zwei von fünf weiblichen Befragten mit Partner (40 Prozent) gaben an,dass sie mit ihm in punkto Aufgabenteilung im Haushalt nicht immereiner Meinung sind. Unter Männern stimmen jedoch nur 28 Prozentdieser Aussage zu. Dagegen gaben die männlichen Befragten öfter alsFrauen an, sich mit ihren Partnerinnen bei der Wohnungseinrichtung(34 versus 24 Prozent) oder geplanten Urlaubszielen (27 versus 19Prozent) uneinig zu sein.Frauen sorgen sich mehr um die ZukunftDie Studie zeigt, dass das Erwachsensein auch mit Zukunftsängstenverbunden ist, vor allem für Frauen: 68 Prozent der weiblichenBefragten machen sich große Sorgen, dass ihre Angehörigen krankwerden. Diese Bedenken haben nur 57 Prozent der Männer. Dass sie imAlter nicht genug Geld haben, befürchten zwei von fünf Frauen (41Prozent), aber nur jeder dritte Mann (34 Prozent). Anders sieht esnur bei der "Topf-Deckel"-Frage aus: Denn alleinstehende Männermachen sich deutlich mehr Sorgen, keinen passenden Partner zu finden,als Single-Frauen (39 versus 19 Prozent).(1) Repräsentative Umfrage "Jetzt aber ich - Erwachsenwerden inDeutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 2.006 Bundesbürgerab 18 Jahren befragt, darunter 1.276 Befragte, die mit ihrem Partnerzusammenleben und 550 Befragte ohne Partner.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-gesellschaftsstudieInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internetunter: www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell