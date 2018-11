Faktencheck: Bußgeld, adé - wie Autofahrer Knöllchen und Co. vermeiden

Saarbrücken (ots) - Spitzenreiter unter den Verkehrssünden ist dieÜberschreitung des Tempolimits. Über drei Viertel aller deutschenAutofahrer (79 Prozent) mussten dafür bereits ein Bußgeld zahlen.- Weitere große und kleine Verkehrsdelikte zeigt dierepräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,informiert über Gefahrenpotentiale und wie hoch die Strafenausfallen können.Wer morgens gerne trödelt, mittags öfter zu spät dran ist für einewichtige Verabredung oder abends schnell in Feierabend-Euphorieverfällt, drückt gern mal etwas fester aufs Gaspedal - und tapptdadurch in die Blitzerfalle. Weitere Verkehrssünden wie Falschparken,Rotlichtverstöße und zu geringer Sicherheitsabstand gehören ebenfallszum Alltag auf deutschen Straßen dazu. Nicht nur belasten sie denGeldbeutel mit teils hohen Bußgeldern, sondern gefährden auch dieSicherheit aller Verkehrsteilnehmer. CosmosDirekt geht denVerhaltensweisen der Autofahrer auf den Grund und gibt Tipps für einesichere und bußgeldfreie Fahrt.HOHE STRAFEN FÜR TEMPOSÜNDER"Ich will Spaß, ich geb' Gas" - lautet das Motto deutscherAutofahrer. Denn laut forsa-Umfrage halten sich fast alle Befragten(95 Prozent) nicht immer an das vorgeschriebene Tempolimit. EinDrittel (33 Prozent) gesteht sogar ein, "häufig" oder "sehr häufig"zu schnell unterwegs zu sein. Spitzenreiter beim häufigenÜberschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind die 18- bis29-Jährigen (54 Prozent). Ganze 79 Prozent wurden bereits einmalwegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung bestraft. "Wer zu schnellunterwegs ist, riskiert nicht nur, in eine ärgerliche Blitzerfalle zutappen - sondern setzt auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmeraufs Spiel", warnt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte beiCosmosDirekt. Entsprechend hoch fällt die Strafe für Temposünder aus:Bei einer Überschreitung von 21 bis 25 km/h fallen ein Punkt inFlensburg sowie innerorts 80 Euro, außerorts 70 Euro Strafe an. Amteuersten wird es für Verkehrssünder, die außerorts mehr als 70 km/hzu schnell unterwegs sind: Sie müssen mit 600 Euro, zwei Punkten unddrei Monaten Fahrverbot rechnen. (2)FALSCHPARKER HABEN DAS NACHSEHENOb überfüllte Parkhäuser oder fehlende Anwohnerparkplätze:Besonders in den Großstädten sind freie Stellplätze eine Seltenheit.Schnell ist die Versuchung groß, den Wagen im Halteverbot abzustellenoder in zweiter Reihe zu parken. So musste über die Hälfte allerAutofahrer (58 Prozent) schon einmal ein Bußgeld wegen Falschparkenszahlen. Mit welchen Bußgeldern das Falschparken geahndet wird, istabhängig davon, wo der Wagen ordnungswidrig abgestellt wurde, wielange er dort steht und inwiefern er eine Behinderung imStraßenverkehr darstellt. Bei Verstößen wie der Blockierung einesRadwegs oder dem Parken im Halteverbot muss der Falschparker miteinem Bußgeld von bis zu 35 Euro rechnen. Blockiert der Wagenallerdings eine Feuerwehrzufahrt und behindert dadurch einenRettungseinsatz, werden bis zu 65 Euro Strafe fällig. (3)BUSSGELD FÜR DRÄNGLER UND ROTLICHTSÜNDERDen nötigen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug haltennicht immer alle Autofahrer ein: 13 Prozent der Befragten begehendieses Fehlverhalten häufig, weitere 70 Prozent geben zu, zumindesthin und wieder nicht genügend Abstand zu halten. Dennoch mussten erstfünf Prozent der drängelnden Autofahrer ein Bußgeld zahlen. FrankBärnhof mahnt: "Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr eines zudichten Auffahrens auf den Vordermann. Dies kann schnell zu einemAuffahrunfall führen." Laut Straßenverkehrsordnung sollte der Abstandimmer so groß sein, dass auch dann hinter ihm gehalten werden kann,wenn plötzlich gebremst wird. Die Faustregel: Der Abstand sollteaußerorts dem halben Tachostand und innerorts drei Pkw-Längenentsprechen. (4) Wer dennoch zu dicht auffährt, riskiert ein Bußgeldvon bis zu 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei MonateFahrverbot. (5) Ob aus Zeitnot oder Unachtsamkeit - acht Prozent derAutofahrer haben bereits ein Bußgeld zahlen müssen, weil sie über Rotgefahren sind. Ein Rotlichtverstoß kann bis zu 360 Euro kosten, hinzukommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (6)KNÖLLCHEN FÜRS HANDY AM STEUERSoll ich noch etwas fürs Abendessen einkaufen? Der Griff zumSmartphone während der Fahrt kann teuer werden. Ein Drittel (33Prozent) aller deutschen Autofahrer nutzt zumindest hin und wiederdas Handy ohne Freisprechanlage, 35 Prozent lesen oder schreibenNachrichten während der Fahrt. Vor allem jüngere Fahrer undFahranfänger sind darunter: Rund zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen(65 Prozent) lesen oder schreiben zumindest hin und wiederNachrichten während der Fahrt. Bußgelder für die Handynutzung amSteuer mussten dennoch erst vier Prozent der befragten Autofahrerzahlen. Frank Bärnhof mahnt: "Wer sein Handy am Steuer in die Handnimmt, ist abgelenkt vom Verkehrsgeschehen. Schon eine kurzeUnaufmerksamkeit kann ausreichen, um einen Unfall zu verursachen undsich selbst und andere in Gefahr zu bringen." Außerdem drohenAutofahrern, die während der Fahrt beim Benutzen des Handys erwischtwerden, Bußgelder von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.(7)(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.(2) Bußgeldkatalog.org:www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung(3) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/strafzettel-parken(4) StVO.de: Führerschein:www.stvo.de/79-information/305-fuehrerschein-regeln-faustformeln(5) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/sicherheitsabstand(6) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/rote-ampel(7) Bußgeldkatalog.org: www.bussgeldkatalog.org/handyBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-verkehrssuenden-mit-bussgeldWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen findenSie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell