Faktencheck: Autoschäden durch Unbekannte - welche Vorsorge im Schadensfall hilft

Saarbrücken (ots) - Diebstahl, Vandalismus und andere Schäden ameigenen Auto sind keine Seltenheit: Das zeigt die repräsentativeforsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland.- Fast jeder dritte Autofahrer (29 Prozent) hat an seinem Wagenschon einmal beschädigte Seitenspiegel vorgefunden - 13 Prozentwurden sogar schon einmal einzelne Autoteile geklaut.- Welche Policen Autofahrern im Schadensfall Kosten und Nervensparen, erklärt Kfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof.Plötzlich hat die Karosserie Dellen oder der Lack ist zerkratzt:Finden Autofahrer ihren geparkten Wagen unerwartet in einembeschädigten Zustand vor, ist der Ärger meist groß. Denn dieSchadensregulierung kostet meist nicht nur Geld, sondern auch vielZeit und Nerven. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte beiCosmosDirekt, klärt auf, welche Police für Schäden durchFremdeinwirkung aufkommt und gibt Tipps für das richtige Verhalten imSchadensfall.WER ZAHLT BEI UNFALLFLUCHT UND VANDALISMUS?Kaputte Seitenspiegel, ob versehentlich beschädigt oder mutwilligabgerissen, haben knapp ein Drittel (29 Prozent) der Autofahrerbereits an ihrem Wagen vorfinden müssen. Dabei ist es für dieBetroffenen eigentlich egal, ob es Absicht war oder ein Versehen,nachdem der Täter das Weite gesucht hat, ohne auf denFahrzeugbesitzer zu warten. Und jeder zehnte Befragte (10 Prozent)hatte schon einmal eine eingeschlagene Autoscheibe. Frank Bärnhoferklärt, welche Policen in solchen Fällen greifen: "Für Glasschäden,auch Glasbruch - egal, ob durch Vandalismus oder durch Steinschlagverursacht - kommt die Teilkaskoversicherung auf. EineVollkaskoversicherung bietet Autobesitzern dagegen Rundumschutz: Siedeckt auch alle weiteren mutwilligen Schäden durch unbekannte Dritteab, wie etwa Lackschäden oder Schäden an der Karosserie."PASSENDE POLICE FÜR KRATZER UND DELLENOb Delle oder Schramme - über die Hälfte der befragten Autofahrerhaben sich schon einmal über einen solchen Sachschaden durchFremdeinwirkung ärgern müssen. Im Detail: Dellen in der Karosseriehaben bereits 57 Prozent an ihrem Fahrzeug entdeckt, Kratzer im Lackmussten bereits 52 Prozent aller Autofahrer erfahren. Wer seinenWagen ramponiert vorfindet - und es mit einem ehrlichen Verursacherzu tun hat, der ordnungsgemäß am beschädigten Fahrzeug gewartet hat -kann sich in der Regel darauf verlassen, dass dessenKfz-Haftpflichtpolice die entstehenden Reparaturkosten übernimmt.Frank Bärnhof empfiehlt in jedem Fall, seinen Versicherer umgehendnach Vorfinden des Schadens zu informieren: "Wichtig ist es, auch dieeigene Kfz-Versicherung zu benachrichtigen, selbst wenn man keineSchuld trägt. Der Versicherer kann dann unterstützen und beimöglichen Fragen weiterhelfen."WERTSACHEN ODER EINZELNE AUTOTEILE GESTOHLENKurz den Wagen abgestellt und nach der Rückkehr sind diekompletten Räder oder gar die Airbags verschwunden? 13 Prozent allerbefragten Autofahrer wurden schon einmal einzelne Autoteileentwendet. Ebenso ärgerlich: Das Fahrzeug wurde aufgebrochen undWertgegenstände gestohlen (8 Prozent). "Die Teilkaskoversicherungspringt dann ein, wenn fest eingebaute Fahrzeugteile wie Radio, Navi,die kompletten Räder oder gar die Airbags gestohlen wurden", so FrankBärnhof. "Wertsachen wie etwa Bargeld, Laptop oder Smartphone, diedem Diebstahl zum Opfer gefallen sind, sind aber nicht in derVersicherung mitinbegriffen und sollten deshalb nie im Auto liegengelassen werden", rät Frank Bärnhof.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-schaeden-durch-fremdeinwirkungWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell