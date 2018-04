Faktencheck: Autonomes Fahren - Was die Deutschen über die neue Technik denken

Saarbrücken (ots) -- Für die meisten deutschen Autofahrer kommt ein autonomer Pkwnicht in Frage.- Selbstfahrende Autos entlasten Ältere und Fernfahrer, sagt dieMehrheit der Bundesbürger.- Jeder Zweite hält autonome Fahrzeuge auf längeren Touren fürsinnvoll.Noch sind sie in der Testphase: Autos, die vollautomatisiertunterwegs sind. Ein solches Fahrzeug zu nutzen, kommt für 60 Prozentder deutschen Autofahrer derzeit nicht in Frage. Das ergab eineaktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Was die Deutschen überdie neue Technik denken und in welchen Situationen sie ihren Einsatzfür sinnvoll halten:Vermisst: Vertrauen und FahrspaßIn Zukunft sollen vollautomatisierte Pkws zum Alltag aufDeutschlands Straßen gehören. Für die Bundesregierung ist dasautonome Fahren ein wichtiger Faktor, um die Verkehrssicherheit zuerhöhen. Knapp die Hälfte der Deutschen stimmt dieser Einschätzungzu: 44 Prozent glauben, dass vollautomatisierte Autos denStraßenverkehr sicherer machen. 68 Prozent der Befragten gebendagegen an, dass sie kein Vertrauen in die neue Technik haben.Vermisst wird auch der fehlende Fahrspaß: Knapp zwei Drittel derAutofahrer hierzulande (63 Prozent) sind sich sicher, dass dieser ineinem selbstfahrenden Wagen verloren ginge.Hilfreiche Technik - besonders für Ältere und FernfahrerBei aller Skepsis sehen viele Befragte auch die Vorzüge desvollautomatisierten Fahrens für bestimmte Gruppen: 62 Prozent derDeutschen finden selbstfahrende Autos zur Unterstützung von älterenMenschen besonders sinnvoll. Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) istder Meinung, dass vor allem Fernfahrer von der neuen Technikprofitieren könnten. 37 Prozent der Bundesbürger sind der Ansicht,dass sie sich insbesondere für Berufspendler eignet.Entspanntes Reisen im selbstfahrenden PKWIn manchen Situationen kann es ein Segen sein, wenn der Wagen vonallein sicher durch den Verkehr steuert - zum Beispiel auf Dienst-oder Urlaubsreisen: Jeweils die Hälfte der Deutschen hält autonomfahrende Autos auf längeren Fahrten (51 Prozent) und auf der Autobahn(50 Prozent) für besonders sinnvoll. Geht es um kürzere Touren, sinddie Befragten anderer Meinung: Im selbstfahrenden Pkw durch dieInnenstadt oder über Landstraßen zu brausen, halten nur 21 Prozentbzw. 19 Prozent der Bundesbürger für eine sinnvolle Unterstützung.(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.085 Autofahrer.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-autonomes-fahrenInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.deIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell