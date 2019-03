Faktencheck: Au Backe! Das sind die Zahnprobleme der Deutschen

Finanztrends Video zu



mehr >

Saarbrücken (ots) - Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt hatten bereits 71 Prozent der Deutschen einLoch im Zahn.- Knapp ein Drittel der 45- bis 59-Jährigen (31 Prozent) hat schoneinmal einen Zahn verloren.- Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt, nimmt dieZahnprobleme der Deutschen unter die Lupe und erklärt, warumeine Zahnzusatzversicherung vor teuren Behandlungskostenschützt.Ob Löcher, Zahnfehlstellungen oder Zahnverlust: Mit Zahnproblemenwie diesen haben die meisten im Laufe ihres Lebens zu kämpfen. Daszeigen die Ergebnisse einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftragvon CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Umso wichtiger ist es, sich auf die zu erwartenden Behandlungenvorzubereiten. Denn wer rechtzeitig vorsorgt, kann schmerzhafteLücken in Gebiss und Geldbeutel leichter verhindern. Nicole Canbaz,Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt, gibt Tipps zur beschwerdefreienZahnzukunft - und erklärt, warum eine Zahnzusatzversicherung sinnvollist.LÖCHER IN ZÄHNEN UND HOHE ZUZAHLUNGEN VERHINDERNJeder Patient hofft, dass ihm der Zahnarzt den Satz "Sie haben einLoch im Zahn" erspart. Schließlich ist diese Ansage oft der Vorbotefür längere Behandlungen und schmerzhaftes Bohren. Häufiger Grund:Karies. Die sogenannte Zahnfäule greift schrittweise den Zahnschmelzan und wird meist erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist. Knapp dreiViertel der Deutschen (71 Prozent) hatten schon einmal ein Loch imZahn oder Karies. Dabei hängt das Risiko einer Erkrankung auch vomAlter ab: Während bei den 18- bis 29-Jährigen jeder Zweite (48Prozent) schon einmal ein Loch im Zahn oder Karies hatte, sind es beiden 30- bis 44-Jährigen 79 Prozent. Im schlimmsten Fall kann Kariessogar zu Zahnverlust führen. Damit der Geldbeutel im Ernstfall nichtdarunter leidet, rät Nicole Canbaz: "Zahnprobleme in jungen Jahrenkönnen darauf hinweisen, dass auch in Zukunft aufwendigereBehandlungen anstehen. Um teure Überraschungen zu vermeiden, sollteman diese Vorboten ernst nehmen und frühzeitig über den Abschlusseiner Zahnzusatzversicherung nachdenken. Zudem sollten regelmäßigeVorsorgeuntersuchungen selbstverständlich sein."PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG ALS KARIESSCHUTZOb Sportunfall oder der Biss auf den Kirschkern: Auch ganzalltägliche Dinge können die Zahngesundheit beeinträchtigen. Fastjedem Zweiten (47 Prozent) ist schon einmal ein Stück vom Zahnabgebrochen. Zudem haben 34 Prozent der Befragten einen oder mehrereZähne, die nicht gerade stehen. Rund ein Fünftel aller Befragten (19Prozent) ist mit dem Aussehen der eigenen Zähne weniger oder garnicht zufrieden. Dabei können schiefe Zähne nicht nur beim Blick inden Spiegel stören, sondern sogar krank machen. Etwa wenn sie dasKauen oder sorgfältige Zähneputzen erschweren. Ein wichtigerSchlüssel zu mehr Zahngesundheit ist die richtige Hygiene. "Esempfiehlt sich, regelmäßig und mindestens einmal pro Jahr eineprofessionelle Zahnreinigung vom Zahnarzt durchführen zu lassen. Sokann man effektiv gegen Karies, Parodontose und Co. vorbeugen -selbst bei Engstellen im Mund, die sich mit der Zahnbürste nur schwererreichen lassen", sagt Nicole Canbaz. Ihr Tipp, um den Geldbeutel zuschonen: Die Zahnzusatzversicherung übernimmt einen Teil derProphylaxe-Kosten, die gesetzlich Versicherte in der Regel selbsttragen müssen. Die Versicherungsleistungen variieren je nachvereinbartem Tarif.FÜR EIN STRAHLENDES LÄCHELN AUCH IM ALTERMit zunehmendem Alter spielt auch das Thema Zahnersatz eine immerwichtigere Rolle: Während unter den 30- bis 44-jährigen Befragtenerst 13 Prozent einen Zahn verloren haben, sind es unter den 45- bis59-Jährigen bereits 31 Prozent. Einen abgestorbenen Zahn haben oderhatten unter den 45- bis 59-Jährigen bereits 42 Prozent - doppelt soviele wie bei den 30- bis 44-Jährigen (21 Prozent). Für einlebenslanges strahlendes Lächeln ist die richtige Vorsorgeentscheidend: "Wer eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hat,braucht sich vor Zahnverlust im Alter nicht zu fürchten. VielePolicen übernehmen Leistungen, die über den Festzuschuss dergesetzlichen Krankenkassen hinausgehen. Die Versicherten profitierenbeispielsweise von hochwertigerem und ästhetisch ansprechendemZahnersatz wie Titan-Implantaten und Vollkeramik-Kronen, ohne tief indie eigene Tasche greifen zu müssen", sagt Nicole Canbaz.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Zahngesundheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2018 wurden in Deutschland 1.003 Personen ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/faktencheck-zahnprobleme-der-deutschenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell