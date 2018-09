Faktencheck: Arm, einsam und krank? Die Zukunftssorgen der Deutschen

Saarbrücken (ots) - Eine repräsentative forsa-Studie (1) imAuftrag von CosmosDirekt hat die Bundesbürger nach ihrenZukunftssorgen gefragt.- Das Ergebnis: Die Gesundheit ihrer Liebsten (63 Prozent), dieSicherheit ihrer Rente (44 Prozent) und das eigenegesundheitliche Wohl (46 Prozent) sind Sorgenkinder derDeutschen.- Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, gibt Tipps zurfrühzeitigen Absicherung.Nicht alles im Leben ist planbar. Kleine Überraschungen undSpontaneität können den Alltag durchaus versüßen. ExistentielleAngelegenheiten sollten allerdings nicht dem Zufall überlassenwerden. Wovor fürchten sich die Deutschen beim Blick in die Zukunftam meisten? CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali inDeutschland, gibt Antworten - und Tipps zur frühzeitigen Absicherung.VOLKSSORGE GESUNDHEITTrotz medizinischen Fortschritts dreht sich die größteZukunftssorge der Deutschen um die Gesundheit. So fürchten fast zweiDrittel (63 Prozent), dass ihre Angehörige erkranken könnten. Dasergab eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Angst um das eigenegesundheitliche Wohl hat knapp die Hälfte der Deutschen (46 Prozent)."Mit einem gesundheitsbewussten Lebensstil und etwas sportlicherAktivität kann jeder sein persönliches Krankheitsrisiko senken undseine Lebenserwartung positiv beeinflussen", sagt Nicole Canbaz."Immer mehr Versicherer begleiten und motivieren ihre Kunden aufihrem Weg in ein gesünderes Leben und belohnen ihren Einsatz - etwain Form von Bonusanreizen oder gesundheitsfördernden Angeboten."FINANZIELL ABSICHERN: WENN DIE RENTE NICHT REICHTEin Leben lang in die Rentenkasse einzahlen und im Alter trotzdemnicht genug zum Leben haben? Wenn Deutsche an ihre Zukunft denken,ist Altersarmut die nächstgroße Sorge: 44 Prozent fürchten um dieSicherheit ihrer Rente. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) hataußerdem Angst davor, dass das Geld im Ruhestand nicht reicht. NicoleCanbaz erklärt: "Viele Deutsche sorgen fürs Alter mit dem Erwerb vonWohneigentum und mit privaten Rentenversicherungen vor. Dabei könnenauch alternative Altersvorsorgeprodukte interessant sein, die dieRenditechancen eines Fondssparplans mit den Steuervorteilen einerprivaten Rentenversicherung verbinden."FÜR IMMER SINGLE: DIE ANGST VOR DEM ALLEINSEINFinanzieller Rückhalt und Gesundheit sind nicht die einzigenVoraussetzungen für ein erfülltes Leben, ob im Jetzt oder in derZukunft. Dass sich die verbleibende Lebenszeit am besten in guterGesellschaft genießen lässt - darin sind sich die meisten einig. Beiden befragten Singles bedeutet diese Tatsache allerdings auch Grundzur Sorge: Etwa ein Drittel der alleinstehenden Deutschen (29Prozent) hat Bedenken, in Zukunft keinen passenden Partner zu finden- unter ihnen etwa doppelt so viele Männer (39 Prozent) wie Frauen(19 Prozent).(1) Repräsentative Studie "Gesellschaftsstudie 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuli 2017 wurden in Deutschland 2.006 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.276 Befragte, die mit ihrem Partner zusammenlebenund 550 Befragte ohne Partner.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-zukunftssorgenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell