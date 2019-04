Fakten zum Osterfest: Hennen legten 2018 (fast) jeden Tag ein Ei

Wiesbaden (ots) - 0,82 Eier pro Tag oder 298 Eier an 365 Tagen -so viele Eier hat eine Legehenne in Deutschland im Jahr 2018durchschnittlich gelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zuden Osterfeiertagen weiter mitteilt, wurden damit 2018 rund 12,3Milliarden Eier für den Konsum produziert.Die Zahl der Eier je Henne war weitgehend unabhängig von derHaltungsart: So legte ein Huhn in Freilandhaltung 298, inBodenhaltung 300 und in Kleingruppenhaltung und ausgestaltetenKäfigen 302 Eier pro Jahr. Die Hennen in ökologischer Haltung legtenmit durchschnittlich 285 Eiern etwas weniger als ihre Artgenossinnenin konventioneller Haltung.Zu den größten Eierproduzenten zählten Niedersachsen (4,8Milliarden Eier), Nordrhein-Westfalen (1,4 Milliarden Eier) undBayern (1,1 Milliarden Eier). Die Bodenhaltung war in fast allenLändern die vorherrschende Haltungsform. Einzige Ausnahme warMecklenburg-Vorpommern. Dort stammte fast jedes zweite Ei aus derFreilandhaltung.Fast die Hälfte der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft arbeitetsonn- und feiertagsWeder die Legehennen noch viele in der Landwirtschaft tätigePersonen lassen an Sonn- und Feiertagen ihre Arbeit ruhen: NachErgebnissen des Mikrozensus 2017 arbeiteten in der Landwirtschaftknapp die Hälfte der Erwerbstätigen (47 %) regelmäßig (d. h. nichtnur gelegentlich) auch sonn- oder feiertags. Damit war dieLandwirtschaft im Jahr 2017 der Bereich mit dem zweithöchsten Anteilan Sonn- oder Feiertagsarbeit. Höher war der Anteil nur imGastgewerbe (53 %). Der Anteil der sonn- oder feiertagsErwerbstätigen über alle Wirtschaftsbereiche hinweg betrug 14 %.Fast drei Viertel der Selbstständigen in der Landwirtschaftarbeiteten sonn- oder feiertags, von den abhängig Beschäftigtenmusste hingegen nur ein Viertel an diesen Tagen arbeiten. Nahezu dieHälfte der in der Landwirtschaft an Sonn- oder FeiertagenErwerbstätigen waren 65 Jahre und älter, nur gut ein Drittel warunter 30 Jahren.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell