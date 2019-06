Fakten statt Mythen / Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT) sieht viele Missverständnisse rund um das Thema Tiergesundheit und fordert stärkere Ausrichtung an Fakten

Bonn (ots) - "Tiergesundheit, die Gesundheit der Menschen und einintakter Planet sind eng ineinander verschränkt." Mit diesen Wortensprach der Vorsitzende Jörg Hannemann bereits in seiner Begrüßung zurVortragsveranstaltung (16.05.) in Köln an, was dem Verband am Herzenliegt.Welche Bedeutung und welchen Nutzen hat die Tiergesundheit für dieGesellschaft? Was leistet die Tiergesundheitsindustrie und wie lässtsich ihr Nutzen auf Seiten der Gesellschaft vermitteln? Welche Rollespielen Medien und der Journalismus dabei? All diese Fragen warenwichtiger Bestandteil der Veranstaltung.Dr. Sabine Schüller, Geschäftsführerin des BfT fordertefaktenorientierte Rahmenbedingungen und eine offeneInnovationskultur, damit die Industrie auch weiterhin zum Schutz derGesundheit von Nutz- und Kleintieren beitragen kann und so derwichtige gesellschaftliche Nutzen und der Beitrag zu denunterschiedlichen Facetten von One Health abgesichert werden können.In Beispielen zeigte sie auf, dass viele Missverständnisse in derGesellschaft bestehen und betonte damit die Notwendigkeit für einebesser gelingende Kommunikation. Tierarzneimittel dienten derBehandlung und Gesunderhaltung von Tieren und spielten somit auch fürden Tierschutz und das Tierwohl eine entscheidende Rolle. Zudem istdie Tiergesundheit eine essenzielle Grundlage für ein unbeschwertesZusammenleben von Mensch und Tier und nicht zuletzt auch für dieErzeugung sicherer Lebensmittel.Eines der Missverständnisse ist, dass Tierärzte im Nutztierbereichnur Antibiotika einsetzten würden. Antiinfektiva, darunterAntibiotika, machen inzwischen nur ein Sechstel des gesamtenTierarzneimittelmarktes aus. Mehr als ein Viertel sind Impfstoffe.Die Kontrolle von Antibiotikaresistenzen muss gemeinsames Anliegenvon Human- und Veterinärmedizin sein, so Schüller. Wie aber auch dasEuropäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten(ECDC) bestätigt, ist die Hauptursache für Antibiotikaresistenzenbeim Menschen im Einsatz von Antibiotika zunächst einmal in derHumanmedizin selbst zu suchen. Schüller stellte außerdem klar, dassTierarzneimittel nicht zur Leistungssteigerung in der intensivenTierhaltung eingesetzt werden. Bei der Tiergesundheit geht esvorrangig um die Vermeidung und Bekämpfung von Tierkrankheiten.Antibiotische Leistungsförderer sind in der gesamten EU seit 2006verboten und der Einsatz von Hormonen zu Mastzwecken ist bereits seit1988 untersagt.Schüller hob auch die vielen positiven Effekte hervor, die unsereHaustiere auf den Menschen im Zusammenleben heute haben. Kaum jemandwisse jedoch, dass Tierarzneimittel speziell für Hunde und Katzen,aber auch Rind, Schwein und Huhn entwickelt werden und von denBehörden auf Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit geprüfte werden.Thomas Heyer, Journalist, WDR-Moderator und Medientrainer moderiertedie Veranstaltung des BfT und skizzierte zunächst das Verhältnis derGesellschaft zum Tier und wie unsere Branche durch die Gesellschaftwahrgenommen wird, um dann Ansatzpunkte aufzuzeigen, wie der Dialogbesser gelingen kann. Fehlendes Wissen oder nicht korrekteInformationen beeinflussen wie der Sektor wahrgenommen werde.Die Abhilfe lautet "Haltung gleich Wissen". Haltung habe mitInformation zu tun. Und hier sieht Heyer die Aufgabe des zukünftigenJournalismus. In der Berichterstattung der Medien stehen nach wie vorschlechte Nachrichten besonders im Vordergrund. Einen möglichenjournalistischen Ansatz böte laut Heyer das Konzept "ConstructiveNews". Um der Gesellschaft die Möglichkeit zur Meinungsbildung zugeben, müsse der Journalismus "die Welt mit beiden Augen sehen". Sokönnen Nachrichtenroutinen hinterfragt, blinde Flecken vermieden undneue Perspektiven aufgezeigt werden. Er forderte die Branche auf klarPosition zu beziehen, proaktiv zu kommunizieren und Medienanfragenals Chance zu nutzen. Die Tiergesundheitsbranche müsse eng mitGesellschaft und Medien im Dialog stehen.In einer abschließenden Gesprächsrunde diskutierten die Vertreterverschiedener Verbände, Organisationen und der Politik offen undteils auch kontrovers aus ihrer jeweiligen Perspektive dieVermittlung des One-Health-Gedankens an die Gesellschaft. DieGeschäftsführerin des Bundesverbandes Rind und Schwein, Dr. BiancaLind gab zu verstehen, dass die Landwirte schon heute sehr vieleGesundheitsdaten ihrer Tiere erfassen. Fakt sei auch, dass die Bauernviel dafür täten, die Gesundheit ihrer Tiere zu erhalten, dafür seienbei kranken Tieren nun mal auch Medikamente notwendig. Lea Fließ,Geschäftsführerin vom Forum Moderne Landwirtschaft äußerte klar, dassMythen aus Unwissenheit entstehen. "Es gibt einen riesen Unterschiedzwischen den tatsächlichen Geschehnissen und dem was Menschenfühlen", so Dr. Gaby-Fleur Böl vom Bundesinstitut fürRisikobewertung. Die Angst vor dem Schnitzel und was da eventuellGefährliches und Giftiges drinsteckt sei eigentlich noch viel zu weitverbreitet. Statt Genuss am Essen und hohe Wertschätzung für dieLebensmittel, hätten die Leute eher Sorge vom Fleisch krank zuwerden. Mythen hierzu müssen ausgeräumt werden. Wichtig sei in diesemZusammenhang auch, laut Böl, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wiewichtig gute Küchenhygiene ist. Rheinhild Benning von Germanwatchforderte einen Systemwechsel in der Tierhaltung und sprach sich fürstrengere Regularien aus, denn nur dann würden notwendigeInnovationen kommen.Fazit: Einigkeit bestand, dass die gesamte Branche intensiverinformieren und den Dialog mit der Gesellschaft vertiefen muss.https://www.bft-online.de/pressemitteilungen/fakten-statt-mythen/Hinweise für die RedaktionDer Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt dieführenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika undBiologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. 