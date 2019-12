Fakten: Unternehmenswandel gesund bewältigen / 40 Prozent der abhängig Beschäftigten von Restrukturierungen betroffen

Dortmund (ots) - In der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung berichteten 40 Prozentder abhängig Beschäftigten, dass sie in den vergangenen zwei Jahren wesentlicheUmstrukturierungen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld erfahren haben. SolcheRestrukturierungen, wie beispielsweise Ver- oder Auslagern vonUnternehmensteilen, erhöhen das Risiko gesundheitlicher Beschwerden bei denBetroffenen. Ebenso sehen sie sich einer erhöhten Arbeitsintensität ausgesetzt.Gutes Führungsverhalten mildert diese Auswirkungen. Diese und weitere Ergebnisseenthält das neue Faktenblatt "Gesund durch die Restrukturierung - DasFührungsverhalten ist wichtig" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA).Am häufigsten erfolgen Restrukturierungen im produzierenden Gewerbe (47Prozent), dicht gefolgt vom Wirtschaftszweig "Öffentliche und privateDienstleistungen" (43 Prozent). Am seltensten berichten Beschäftigte imBaugewerbe (21 Prozent) von solchen Veränderungen in den Betrieben. Dabei sindBeschäftigte aus größeren Unternehmen deutlich häufiger als aus kleinerenUnternehmen von Restrukturierungen betroffen.Die Ergebnisse zeigen ebenfalls: Kommt es in Betrieben zu Veränderungsprozessen,spielen die Führungskräfte eine zentrale Rolle für Gesundheit und Wohlbefindender Beschäftigten. Betroffene, die häufig Unterstützung sowie Lob undAnerkennung durch direkte Vorgesetzte erhalten, berichten seltener vonpsychosomatischen Beschwerden, wie Erschöpfung, Reizbarkeit oderSchlafstörungen. Außerdem sind sie mit ihrer Arbeit zufriedener.Die BAuA hat eine zweitägige Weiterbildungsmaßnahme für Führungskräfteentwickelt. Dort lernen Führungskräfte Probleme und Konfliktpotenziale zuerkennen, die in betrieblichen Veränderungsprozessen relevant für Wohlbefindenund Gesundheit sind. Darauf aufbauend vermittelt die Weiterbildung das Wissen,wie Führungskräfte in Restrukturierungprozessen angemessen kommunizieren und dienötige Transparenz für Beschäftigte herstellen können. Den Bericht zumQualifizierungstool für Führungskräfte und Betriebsräte gibt es als PDF imInternetangebot der BAuA unter www.baua.de/dok/8755520.baua: Fakten "Gesund durch die Restrukturierung - Das Führungsverhalten istwichtig" gibt es als PDF im Internetangebot der BAuA unterwww.baua.de/dok/8825724.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Siebetreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt dieEinrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei derProduktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in derAußenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103969/4470143OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell