Fakten: Nutzung des Computers birgt Chancen und Risiken / Bildschirmarbeit gewinnt in vielen Berufen an Bedeutung

Dortmund (ots) - Die Digitalisierung der Arbeitswelt schreitetvoran. Mehr als vier von fünf Erwerbstätigen nutzen häufig odermanchmal einen Computer für die Arbeit. Jedoch gibt es deutlicheUnterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Zwar haben dieNutzer einen erweiterten Handlungsspielraum, berichten jedoch übererhöhten Arbeitsdruck. Zudem geben sie an, häufiger unterAugenschmerzen und emotionaler Erschöpfung zu leiden als andereErwerbstätige. Das zeigen Ergebnisse derBIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012, die das jetzt von derBundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)veröffentlichte Faktenblatt "Berufliche Computernutzung: Chancen undRisiken für Erwerbstätige" zusammenfasst.Im Vergleich zur BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 ist dieArbeit am Bildschirm insgesamt in Deutschland leicht angestiegen. Inder Erhebung 2012 gaben zwei Drittel der Befragten an, häufig einenComputer beruflich zu nutzen. Weitere 16 Prozent nutzen ihn manchmal.Dabei verbringen die Beschäftigten knapp die Hälfte ihrer Arbeitszeitam Rechner. Bezüglich der Geschlechter gibt es keine Unterschiede beider Nutzung. Jedoch zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlichdes Bildungsniveaus. Während 87 Prozent der Erwerbstätigen mithöchstem Bildungsniveau häufig am Computer arbeiten, reduziert sichder Anteil auf 46 Prozent bei denen mit einem niedrigen Niveau. InBüro, Verwaltung und technischen Berufen arbeiten über 90 Prozent derBeschäftigten häufig am Computer. Hingegen verringert sich inBauberufen (20 Prozent) oder in der Landwirtschaft sowie im Gartenbau(33 Prozent) der Anteil deutlich. Der letztgenannte Bereich weistjedoch einen starken Anstieg auf. 2006 nutzten hier nur 21 Prozenthäufig den Rechner. Insgesamt hat die häufige Nutzung des Computersjedoch in allen Berufsgruppen zugenommen.Erwerbstätige, die häufig einen Rechner nutzen, haben seltenermonotone Arbeiten auszuführen und einen höheren Handlungsspielraum.So können sie sich beispielsweise deutlich häufiger ihre Arbeitselbst einteilen. Hingegen stehen sie häufiger unter Termin- oderLeistungsdruck (57 Prozent) als die Beschäftigten, die ohne einenComputer auskommen (39 Prozent). Die Unterschiede bestehen unabhängigvom Bildungsniveau und der Berufsgruppe.Hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Situation klagen häufigeComputernutzer öfter über Augenbeschwerden bei und nach der Arbeit(22 Prozent) als andere (15 Prozent). Auch berichten dieErwerbstätigen, die häufig den Computer nutzen, häufiger überemotionale Erschöpfung (27 Prozent bei Computernutzern/19 Prozent beianderen). Zudem finden sich Unterschiede bei einzelnenpsychosomatischen Beschwerden. Unabhängig davon, ob ein Computerhäufig genutzt wird oder nicht, sind jedoch 90 Prozent derErwerbstätigen mit ihrer Arbeit zufrieden.baua: Fakten "Berufliche Computernutzung: Chancen und Risiken fürErwerbstätige" gibt es als PDF im Internetangebot der BAuA unterwww.baua.de/dok/8752646.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.deDie BAuA ist Partner im Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten derZukunftPressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell