Fake-Shops: Bestellt und nicht geliefert - Fidor Bank warnt vor Betrug im Internet - Konten werden im Internet gehandelt

München (ots) - Immer mehr Betrüger tummeln sich im Internet. DieVerbraucherzentralen warnen insbesondere vor sogenannten Fake-Shops.Laut einem heute veröffentlichten Bericht bei Tagesschau.de sind 4,4Millionen Bundesbürger schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden(Umfrage der Organisation "Marktwächter Digitale Welt"). DieBrandenburgische Verbraucherzentrale vermutet, dass es eine Millionsolcher Fake-Shops im Netz gibt. Viele dieser "Shops" haben sogareine deutsche Domain, die man bei allen Internet-Betreibern leichterwerben kann.Fake-Shops sind Internet-Shops, bei denen Verbrauchern nichtexistente Waren jeglicher Art, meist zu extrem günstigen Preisen,angeboten werden. Die Lieferung wird gegen Vorkasse versprochen. Dasüberwiesene Geld der betrogenen Kunden wird dann oftmals auf einbetrügerisch eröffnetes Konto bei einer Bank überwiesen und von dortaus zum Beispiel in eine Kryptowährung, wie etwa Bitcoin,konvertiert.Dieser Transfer in Bitcoins ist jedoch auch eine Schwachstelle derBetrüger.Matthias Kröner, CEO der Fidor Bank dazu: "Grundsätzlich ist esso, dass alle Nutzer bei Bitcoin.de - wie natürlich auch bei derFidor Bank - eine volle Identifikation durchlaufen müssen."Geldwäsche" funktioniert ja letztlich nur dann, wenn eine bekannte(und echte) Person die Herkunft des Geldes verschleiern möchte, um sobeispielsweise aus schwarzem Geld Gewaschenes, das heißt "sauberes"Geld zu machen, beispielsweise mittels der Angabe von unwahrenGeschäften, unwahren Verwendungszwecken bzw. unwahren Absendern odergefälschten Rechnungen etc. Leider sind auch hier die Betrüger sehrkreativ, die Möglichkeiten sind dementsprechend vielfältig".Die Fidor, so Kröner weiter, verfüge über Systeme, die derartigeVerhaltensweisen analysieren und entdecken helfen. VerdächtigeTransaktionen würden angehalten, geprüft und, je nach Vorgang undHintergrund, auch gemeldet.Das "Weitersenden" eines betrügerisch erlangten Geldbetrages anexterne Bitcoin Wallets, indem von einem Fidor-Konto kommendes Geldgehandelt und in eine Kryptowährung umgewandelt wird, lässt sichnicht so leicht verbergen, wie man glauben möchte. Denn dieBitcoin-Blockchain macht jede Transaktion und jeden Besitzernachvollziehbar. Geld bekommt so erstmals ein Gedächtnis. Dies kannentziffert werden, und wurde durch Strafverfolgungs-Behörden auchschon entziffert. Darüber hinaus haben die Partner Fidor Bank AG undbitcoin.de eine hervorragende Beziehung zu denStrafverfolgungsbehörden.Für die Eröffnung betrügerischer Konten gibt es nach Informationender Fidor Bank Handelsplätze im Internet, auf denen Kontenverschiedenster Banken gehandelt werden.Sobald ein Betrüger dort ein Konto "gekauft" hat, muss erwesentliche Daten des Kontoinhabers ändern, denn er möchte, dass derursprüngliche Konto-Eröffnende keinen Zugriff mehr hat und derBetrüger so das Konto voll in Besitz nehmen kann. Genau dieseVeränderungen - um nur ein Beispiel zu nennen - tracken die Expertenvon Fidor laufend, um so verdächtige Verhaltensweisen zu erkennen undumgehend reagieren zu können.Darüber hinaus: Wenn scheinbar ganz normale Kunden ein Kontoeröffnen, diese Konto-Zugangsdaten dann an Dritte weiterreichen oderverkaufen, handelt es sich hierbei um eine Straftat. Auch die Bankist dann Opfer eines Betrugs, ebenso wie es der Kunde eines Fakeshopsselbst ist. Und: Es wird unabhängig vom Medium schwer sein, schon zumZeitpunkt der Kontoeröffnung durch einen "normalen" Kunden diebetrügerische Absicht zu erkennen. Das gilt für Konten der Filialeeiner traditionellen Bank eröffnet ebenso wie auch für Kundenkonteneiner Online-Bank. Die Fidor Bank AG unterstützt dieVerbraucherzentralen bei ihrem Kampf gegen solche Machenschaften undbringt jeden ihr bekannt gewordenen Fall zur Anzeige. Sie hat eine"Fraud Task Force" eingeführt und ein umfangreichesSicherheitskonzept ausgearbeitet, um betrügerische Kontoeröffnungenzu erkennen und dagegen vorzugehen."Um der Zahl der betrügerischen Kontoeröffnungen und der Zunahmeder Fake-Shops entgegenwirken zu können, müssen alle Marktteilnehmeraufmerksam sein. Vermeintliche "unglaubliche" Angebote könnten aufeinen Fake-Shop hinweisen. Auch muss verstanden werden, dass dieWeitergabe von Konto-Daten eine Straftat ist", fordert Kröner.Letztlich müssten alle zusammenarbeiten: die Öffentlichkeit,Ermittlungsbehörden und Online-Banken. Nur dann könne Betrügern dasHandwerk gelegt und der Zugang zu Zahlungsverkehrssystemen verwehrtwerden.Weitere Maßnahmen zum Schutz vor Fake-Shops finden Sie hier:http://ots.de/qb8A6aÜber die Fidor BankDie Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine Direktbank mit Sitz inDeutschland. Sie zeichnet sich durch eine Reihe einzigartigerProdukte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutierenmehr als 725.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oderbewerten Produkte. Mit einem Bonus-Programm belohnt die Fidor Bankjeden Kunden mit kleinen Geldbeträgen, der die Plattform zumAustausch nutzt. Mit dem Fidor Smart Giro- oder Geschäftskontorichtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden und bietetdiesen eine Kombination aus klassischen Banking-Leistungen undinnovativen Finanz-Apps. Aktuell hat die Bank rund 350.000 Kunden inDeutschland und dem Vereinigten Königreich. Die offeneAPI-Infrastruktur garantiert dabei ein stetig wachsendes, digitalesAngebot, das zeitgemäß ist und den neuen Arten des Bankings ihrerKunden entspricht. Denn so können des Weiteren innovative Finanz-Appsund von Dritten entwickelten Produkte schnell integriert und allenFidor-Kunden zugänglich gemacht werden. Verfügbarkeit (24 Stundenrund um die Uhr) und Schnelligkeit, insbesondere das 60seconds-Banking (wesentliche Banking-Prozesse können in 60 Sekundendurchgeführt werden), sind die Stärken der Fidor Bank AG.Pressekontakt:Fidor Bank Nick Riegger | Sandstraße 33 | 80335 München | GermanyTel.: +49 89 189 085 157 | Fax: +49 89 189 085 199 | presse@fidor.deBrunoMedia GmbH: Ralf-Dieter BrunowskyMartinsstraße 1755116 MainzTel. 06131 93028 30brunowsky@brunomedia.deOriginal-Content von: Fidor Bank AG, übermittelt durch news aktuell