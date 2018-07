"Fake Science" ist organisierte Kriminalität / Schuld daran sind die Förderpraxen des Bundesministeriums (FOTO)

Berlin (ots) -Die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zuPublikationen in sogenannten "Fake Science"-Zeitschriften erschütterndie Wissenschaft. Sie versprechen für wenig Geld einewissenschaftliche Prüfung der eingereichten Arbeit, die abertatsächlich nicht erfolgt. Allein in Deutschland sind mehr als 5000Wissenschaftler auf die scheinwissenschaftlichen Zeitschriftenhereingefallen oder konnten der Versuchung einer schnellenPublikation nicht widerstehen. Auch die ARD wird am 23.07.2018 eineReportage 'Fake Science-Die Lügenmacher' ausstrahlen.Prof. Dirk Manske, Generalsekretär der Liberal-KonservativenReformer (LKR - Die Eurokritiker) und selbst renommierter Forscherund ehemaliger Ombudsmann am Max-Planck-Institut fürFestkörperforschung, fordert Anja Karliczek, die Bundesministerin fürBildung und Forschung auf, sofort die Förderpraxis fürWissenschaftler umzustellen."Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Vergabeder Fördermittel an die Anzahl der Publikationen gekoppelt. DieseFörderpraxis ist der Auslöser für die Gründung vielerscheinwissenschaftlicher Verlage. Dieser Anreiz muss sofort beseitigtwerden. Ein Bundesministerium darf keinen Betrug dulden. Das istMissbrauch von Steuergeldern.Weiter sagte Prof. Manske zu dem Skandal: "Die Pseudo-Verlagepublizieren alles, Hauptsache sie bekommen Geld. Das ist organisierteKriminalität. Der Betrug dieser Verlage wird auch von Lobbyisten undFirmen genutzt, um den Verkauf mit pseudo-wissenschaftlichen Studienanzukurbeln. Wenn sich dann solche Studien in Datenbanken vonKrankenkassen wiederfinden, dann wird der Betrug an der Gesellschaftzur echten Gefahr für jedermann."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel. 0172/5726572Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell