Fake News treiben User zu Qualitätsmedien

Hamburg (ots) - 75 Prozent der Internetnutzer weltweit informierensich zu aktuellen Nachrichten bewusst auf hochwertigen Quellen, seitdie zunehmende Verbreitung von Fake News bekannt wurde. Das sindErgebnisse der Studie "In News We Trust", die Teads unter weltweit16.000 Konsumenten, über 2.000 davon in Deutschland, durchgeführthat. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die Wahrnehmung vonWerbung aus. Wie gut man sich an eine Anzeige erinnert, wird fürjeden dritten Deutschen maßgeblich von der Qualität des Umfeldes, indem Werbebotschaften ausgespielt werden (37 Prozent) beeinflusst.News-Anbieter wie T-Online, Tagesspiegel, Flipboard, Trinity Mirror,Libération, El País und ABC sehen sich durch die Ergebnissebestätigt. Sie konzentrieren sich darauf, ihren Lesern hochwertige,vertrauenswürdige Nachrichteninhalte anzubieten und somit hochwertigeWerbeumfelder zu schaffen.Nachrichten spielen nach wie vor eine wichtige Rolle im Leben derDeutschen. Die Mehrheit (58 Prozent) informiert sich ein- bis fünfmalpro Tag. Fernsehsendungen (80 Prozent) und Online-Medien (70 Prozent)sind dafür die bevorzugten Kanäle. Was die Geräte betrifft, nutzendie Deutschen neben dem TV (76 Prozent) hauptsächlich den PC oderLaptop (62 Prozent). Das Smartphone nutzt jeder dritte Deutsche (34Prozent), um auf dem neusten Stand zu bleiben, das Tablet jedervierte (23 Prozent).Seit der Fake-News-Debatte ist das Vertrauen in Nachrichtenquellenallgemein ein wichtiges Thema geworden. Den traditionellen MedienFernsehen, Radio und Print wird am meisten vertraut. Dafür sprechensich vier von zehn Deutsche aus. 31 Prozent der Befragten vertrauenauch den Online-Medien. Social-Media-Kanäle liegen mit nur 24 Prozentwesentlich weiter hinten. Unter den 16- bis 24-Jährigen vertrauensogar 38 Prozent den Online-Medien und nur 26 Prozent den sozialenNetzwerken. Fragt man konkret, welchem Medium die meisten Deutschenmisstrauen, liegt Social Media mit 29 Prozent klar vorn. Bei denanderen Medien liegt der Anteil der misstrauischen User nur zwischen12 und 18 Prozent.Dieses Misstrauen wird besonders deutlich, wenn man die Begriffebetrachtet, die laut den deutschen Befragten im direkten Zusammenhangmit einem Kanal stehen. Social Media wird für 40 Prozent mit demBegriff Fake News verknüpft, für 31 Prozent mit Einflussreichtum undfür 25 Prozent mit Sensationsgetriebenheit. Im Vergleich dazu werdenOnline-Kanäle mit Wissen (35 Prozent), Genauigkeit (24 Prozent) undEinflussreichtum (21 Prozent) in Zusammenhang gebracht.Wenn man die Deutschen konkret fragt, auf welchen Medien sieNachrichten besonders viel Aufmerksamkeit schenken, nennen diemeisten Print-Medien (67 Prozent), Fernsehen (62 Prozent) undOnline-Medien (60 Prozent). News im Hörfunk und auf Social Mediawerden immerhin von 40 Prozent aufmerksam verfolgt. Die Konsumentenbeachten neben den Nachrichten auch die Werbung. 42 Prozent derBefragten bemerken die Werbung, die sie im Fernsehen sehen immer,wohingegen 25 Prozent die Werbung im Print-Bereich und 27 Prozent beiOnline-Nachrichtenpublikationen wahrnehmen.Konsumenten weltweit erinnern sich besonders an Fernsehwerbung.Hierbei achten die jungen Nutzer auf Qualität. 51 Prozent bestätigen,dass sich ein hoher Standard des Werbeinhaltes auf eine positiveErinnerung der Inhalte auswirkt."Seit der Firmengründung hat Teads die Zusammenarbeit mit denführenden Nachrichtenanbietern weltweit kontinuierlich ausgebaut. Wirverstehen den Wert von vertrauenswürdigen Inhalten und wissen auseigener Erfahrung, dass Werbekunden dort am besten die hochinvolvierten, relevanten Zielgruppen erreichen", sagt ChristianGriesbach, Executive Vice President Publisher Management EMEA beiTeads. "Im aktuellen geopolitischen Klima vermeiden Markenunternehmenvielleicht, im Nachrichtenumfeld zu erscheinen. Unsere Untersuchungzeigt deutlich, dass dies ein Fehler wäre.""Mehr denn je erwarten unsere Leser Qualitätsjournalismus ausvertrauenswürdigen Quellen", sagt Marc Schmitz, CEO der StröerContent Group GmbH, zu der unter anderem T-Online gehört."Gleichzeitig sind wir auf Werbeeinnahmen angewiesen. Die Studiebelegt, dass Konsumenten Nachrichten schätzen und der Werbung trauen,die in diesem Umfeld angezeigt wird.""Diese Studie bestätigt, dass Werbungtreibende weiterhinNachrichtenumfelder einsetzen sollten, um Marken in authentischem undrelevantem Kontext zu inszenieren", sagt Sven Heller,Geschäftsführer, Urban Media, die unter anderem den Tagesspiegelvermarkten.Die Studie "In News We Trust" von Teads kann kostenlos gegenKontaktdaten unter folgendem Link heruntergeladen werden:http://info.teads.tv/in-news-we-trust-dachJournalisten können sie per E-Mail an teads@frauwenk.de anfordern.HintergrundTeads beauftragte das unabhängige MarktforschungsunternehmenCensuswide im Februar 2018 damit, 16.000 Konsumenten zu befragen, diein den führenden Märkten der Welt aktiv Nachrichten lesen. Sofernnicht anders angegeben beziehen sich alle Statistiken in dieserMeldung auf diese Studie.Über TeadsTeads, gegründet in 2011, ist der Erfinder vonOutstream-Videowerbung und laut Comscore größter Vermarkter fürVideoinventar weltweit. Publisher arbeiten mit Teads zusammen, umneues Videoinventar zu erschließen und ihr bestehendes Inventar zuverwalten. Sie vermarkten es über ihren eigenen Vertrieb, dasTeads-Vertriebsteam oder den programmatischen Handel.Die Lösungen für Outstream-Video- und Display-Werbung von Teadsumfassen eine Reihe von Formaten, die tief in die Medieninhalteintegriert werden, wie beispielsweise inRead, das direkt in Artikelnabgespielt wird. Durch inRead wurde der Markt für Videowerbungmaßgeblich verändert, indem nun eine große Anzahl bislangunerschlossener Premium-Umfelder zur Verfügung stehen. Marken undAgenturen können auf dieses hochwertige Premium-Inventar zugreifen,sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten programmatisch oder überManaged Services, mit denen das Teads-Team Kampagnen für Klienten aufder Plattform umsetzt.Teads beschäftigt weltweit ein Team von mehr als 670 Mitarbeitern,120 davon im Innovationsteam. Das Unternehmen ist mit 35 Büros in 24Ländern auf allen Kontinenten präsent. www.teads.tvPressekontakt:Agentur Frau Wenk+++ GmbHE-Mail: teads@frauwenk.deTelefon: (040) 32 90 47 38 0Original-Content von: Teads Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell