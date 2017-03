Krefeld (ots) -Das Silicon Valley als Speerspitze der Digitalisierung hat in denletzten Jahren erhebliche Auswirkungen auf das selbstständige Denkenbreiter Bevölkerungsschichten gehabt.In Silicon Valley wurde nie viel über gesellschaftliche Folgen vonEntwicklungen nachgedacht. Fortschritt ist immer irgendwie gut. DieBestätigung dafür, dass man alles richtig macht, findet man imSilicon Valley darin, dass man mit seinen Produkten Milliarden vonMenschen erreicht.Da die Entwickler selbst über gesellschaftliche Folgen nichtnachdenken wollen, haben sie sich eine generelle Entschuldigungzurechtgelegt: Die Entwicklungen sind zu komplex für einegesellschaftliche Reflektion. Niemand kann die Zukunft vorhersehen.Diese Denkweise im Silicon Valley ist der Virus, der immer mehrMenschen mit der Krankheit Denkabschaltung infiziert.Wer in der Medizin nur einen Husten behandelt und ihn nicht alsSymptom eine Lungenentzündung erkennt, macht einen fatalen,möglicherweise tödlichen Fehler. Der Mediziner muss also immer dasGesamtbild sehen, bevor er sein Urteil fällt.Fake News sind nur ein Symptom der Krankheit Denkabschaltung.Facebook und Fake News sind beide so erfolgreich, weil sie auf denpsychologischen Effekt der Schweigespirale aufbauen. InsbesondereMenschen mit schwach ausgebildetem Selbstbewusstsein neigen dazu,sich der vermeintlichen Mehrheitsmeinung unreflektiert anzuschließen.Fake News gaukeln vor, die Mehrheitsmeinung zu vertreten. DerLike-Button von Facebook ermuntert dazu, sich einer Mehrheitanzuschließen. Einen Klick, das kann jeder, ein Foto von sich posten,auch.Die Krankheit "Denkabschaltung" ist das Ergebnis einerDenkverweigerung, welche sich immer mehr Menschen im vorauseilendenGehorsam auferlegen. Wenn Dinge komplex sind, fällt es schwer,darüber nachzudenken. Der Silicon Valley Virus ist äußersterfolgreich.Das Ganze wird verstärkt durch eine zentralisierte Überwachungs-IT,die jede Abweichung von der Norm erfasst. Eigenes Denken wird zumRisikofaktor, in Zukunft für in der Vergangenheit aufgezeichnetesFehlverhalten bestraft zu werden.Wer nicht mehr denkt, entfaltet sich nicht selbst, ist nicht kreativund ist letztendlich nicht frei. Wird Denkabschaltung zumMassenphänomen, so löst sich die Demokratie auf. Denn Demokratiebenötigt ständig aktive Verteidigung durch möglichst viele Teile derGesellschaft. Mehr unter http://ots.de/mlMMS .Das GISAD Grundsatzprogramm kann man kostenlos unterhttp://dl.gisad.eu/wg.pdf herunterladen.Sie finden- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu .- den Bauplan für die digitale Gesellschaft als Grundlageninformationunter http://gisad.eu/der-bauplan/ .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell