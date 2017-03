München (ots) - Wie können uns gefälschte Nachrichtenmanipulieren, wenn sie massenhaft auf sozialen Netzwerken verbreitetwerden? Gefährden Fake News womöglich sogar die Demokratie? Und fallsdem so ist: Welche Antworten findet die Politik und wie ändert sichdie Rolle von Journalisten? Am 29. März 2017 diskutierenWissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter anderem diese Fragenmit Vertretern des Medien- und Politikbetriebs in der BayerischenLandeszentrale für neue Medien in München.Falschmeldungen und Propaganda gab es bereits in vordigitalerZeit, doch über Social Media nimmt ihre Verbreitungsgeschwindigkeitrasant zu. Den Einfluss der Algorithmen auf Wahlen untersucht Prof.Dr. Katharina Zweig, die an der Technischen UniversitätKaiserslautern komplexe Netzwerke analysiert.Im US-Wahlkampf konzentrierten sich klassische Medien so stark wienie auf kleinteilige Faktenchecks. Trotzdem erreichten Fake Newsmanche Wählergruppen besser. Prof. Dr. Stephan Weichert, Leiter derAbteilung "Digital Journalism" an der Hamburg Media School, machtsich deshalb Gedanken über die Aufgaben des Journalismus im aktuellenBundestagswahlkampf.Anschließend werden der medienpolitische Sprecher derCSU-Landtagsfraktion Markus Blume, die Direktorin der MedienanstaltBerlinBrandenburg Dr. Anja Zimmer und Daniel Fiene, Moderator deswöchentlichen Medienmagazins " Was mit Medien" auf DRadioWissen, mitProf. Dr. Simon Hegelich, Professor für Political Data Science, undProf. Dr. Stephan Weichert über das Thema diskutieren.Die Veranstaltung moderiert der Journalist und Blogger RichardGutjahr. Er wurde zufällig selbst zum Gegenstand von Fake News: Nachseiner Berichterstattung über den Terroranschlag von Nizza und denMünchner Amoklauf war er das Ziel von online verbreitetenVerschwörungstheorien.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unterwww.medienpuls-bayern.de sowie unterhttps://blmplus.de/fake-news-und-wahlen/ undhttps://blmplus.de/simon-hegelich-social-web-und-wahlen/. Twitternkönnen Sie unter dem Hashtag #BLMTalkWahl.Pressekontakt:Dr. Wolfgang FliegerPressesprecherTel.: (089) 638 08-313wolfgang.flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale f?r neue Medien, übermittelt durch news aktuell