Fake News? McDonald's zeigt, was wirklich in den Pommes steckt

--------------------------------------------------------------McDonald's: Die Wahrheithttp://ots.de/F6G5j--------------------------------------------------------------München (ots) -Holz und Sägespäne in den Pommes? Im Kino- und Social Media-Spotder neuen Qualitätskampagne spielt McDonald's Deutschlandselbstironisch auf bekannte Mythen an."Die Pommes von McDonald's sind aus Holz und Sägespänen" -basierend auf diesem Gerücht bringt das Unternehmen ab heutedeutschlandweit einen selbstironischen Spot in die Kinos und abnächster Woche in die sozialen Netzwerke. Darin zeigt ProtagonistJosef Ritte, wie er in Handarbeit die Pommes aus Holz für denSystemgastronomen fertigt. Die eigentliche Auflösung zum Absender undder Botschaft des Films bekommt der Zuschauer aber erst am Ende.https://youtu.be/hlKlCi974JwMit Humor Aufmerksamkeit für Qualitätsthemen schaffen Ziel desFilms ist es, die Zuschauer dazu zu animieren, sich mit der Qualitätder McDonald's-Produkte auseinander zu setzen. Deshalb verweist eineTexttafel am Ende des Kinospots auf die Qualitäts-Websitewww.mcdonalds.de/wahrheit. Hier finden die User weitere Informationenzu den Inhaltsstoffen, den Lieferanten oder zur Zubereitung derPommes, Burger und Co. "Wir haben bereits im letzten Jahr damitbegonnen, das Thema Qualität auf eine neue Art und Weise zukommunizieren. In diesem Jahr wollen wir durch den humorvollen undspielerischen Ansatz nun auch die Menschen erreichen, die sich bishernicht für die Herkunft oder Verarbeitung unserer Produkteinteressiert haben", so Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher vonMcDonald's Deutschland.Weitere Maßnahmen im Rahmen der Qualitätskampagne geplant DiePremiere des Kinospots "Pommeswald" wird durch eine Aktion im RoyalFilmpalast, dem Kino am Münchner Goetheplatz begleitet. Hier werbendie Darsteller des Films bei den Kinobesuchern heute ab 14 Uhr fürdas Handwerk des Pommes-Schnitzers.Die Entwicklung des Spots und die Durchführung der Kinoaktionfinden im Rahmen der Qualitätskampagne "Die Wahrheit über McDonald's"statt. Die Kampagne läuft über das ganze Jahr hinweg aufverschiedenen Kanälen und soll zusätzliche Informationen zu denProdukten liefern. So schafft McDonald's Deutschland eine Verbindungder Marketing- und PR-Aktivitäten. "Mit der langfristig angelegtenKampagne zeigen wir, dass wir neben unseren attraktiven Angebotenauch einiges zum Thema Qualität zu sagen haben. Das machen wir aufselbstbewusste aber gleichzeitig auch unkonventionelle undunterhaltsame Weise, übergreifend über unsere verschiedenenMarketing- und Kommunikationskanäle hinweg", erklärt Susan Schramm,Vice President & Chief Marketing Officer McDonald's Deutschland.Die Kreationen für die Kampagne entstehen in Zusammenarbeitzwischen den PR- und Marketing-Leadagenturen SALT Works und LEO'STHJNK TANK.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell