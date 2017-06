Saarbrücken (ots) -- Focus-Money veröffentlicht zum siebten Mal das Fairness-Rankingder großen Vollversicherer Deutschlands.- CosmosDirekt erhält im Gesamtergebnis die Bestnote "sehr gut"und erzielt das höchste Ergebnis in der Kategorie "FairesPreis-Leistungs-Verhältnis".Focus-Money hat die Kölner Analyse- und BeratungsgesellschaftServiceValue mit der Untersuchung der Fairness der großenVollversicherer Deutschlands beauftragt. Über 2.300Versicherungskunden wurden zum Thema Fairness ihres Versicherersbefragt. Als Bewertungsbasis wurden 27 Leistungs- und Servicemerkmaleherangezogen und in sechs Fairness-Kategorien zusammengefasst.CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland,erhält von Focus-Money im Gesamtergebnis die Bestnote "sehr gut".Spitzenbewertung in allen KategorienIn allen sechs Teiluntersuchungen wie "Faire Kundenberatung","Faires Preis-Leistungs-Verhältnis", "Faire Kundenkommunikation","Fairer Schutz & Vorsorge", "Faire Leistungsabwicklung" und"Nachhaltigkeit & Verantwortung" erhält CosmosDirekt die Bestnote"sehr gut". Mit deutlichem Abstand überzeugt das Unternehmen in derKategorie "Faires Preis-Leistungs-Verhältnis" und erzielt das höchsteErgebnis aller bewerteten Versicherer."Für Kunden ist das Gesamtpaket eines Versicherers von Angebotüber Service bis hin zu Preis und Leistung entscheidend. Daher freutuns diese Auszeichnung ganz besonders. Sie ist eine Bestätigung fürunseren Ansatz, unseren Kunden auf allen Ebenen nur das Beste zubieten", sagt Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender vonCosmosDirekt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/pressemitteilung-fairness-rankingInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter Externe KommunikationGenerali Deutschland AGTelefon: 089 5121-6100E-Mail: stefan.goebel@generali.comSabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell