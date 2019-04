Fairness-Offensive im Forderungsmanagement: EOS begrüßt geplanten Verhaltenskodex der Inkassobranche (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands DeutscherInkasso-Unternehmen (BDIU) haben sich auf ihrem Jahreskongress mitgroßer Mehrheit für die Entwicklung eines verbindlichenVerhaltenskodex für die Inkassobranche ausgesprochen. EOS begrüßtdiese Entscheidung ausdrücklich und wird den weiterenImplementierungsprozess aktiv unterstützen."Wir freuen uns sehr, dass sich neben EOS auch die große Mehrheitder übrigen Mitgliedsunternehmen des BDIU zum geplanten Code ofConduct bekannt hat", betont Andreas Kropp, Geschäftsführer der EOSGruppe und verantwortlich für den deutschen Markt. "Ein solcherVerhaltenskodex ist ein starkes Signal der Branche an Politik,Wirtschaft und Verbraucher. Ziel von EOS ist immer, eine faire Lösungzwischen Gläubiger und Verbraucher zu erreichen, um den Weg in eineschuldenfreie Zukunft zu ebnen", so Kropp.Der auf dem BDIU-Kongress verabschiedete Entwurf des Kodex soll inden kommenden Monaten mit allen relevanten Anspruchsgruppendiskutiert und im kommenden Jahr final verabschiedet werden. Erenthält Verhaltensgrundsätze zu allen wichtigen Fragestellungen desInkassoalltags - von der Kommunikation mit dem säumigen Zahler, überArt und Umfang der Kosten und Gebühren, bis hin zum Umgang mitReklamationen und Rückfragen.Weiteres positives Ergebnis des Branchen-Kongresses war die Wahlder ehemaligen Bundeswirtschafts- und Justizministerin BrigitteZypries zur Ombudsfrau des Verbands. In dieser Rolle ist Zyprieskünftig dafür zuständig, bei Bedarf zwischen Inkassounternehmen undVerbrauchern zu vermitteln.Über EOS in Deutschland:Gegründet 1974, gehört EOS in Deutschland heute zu den führendenUnternehmen im Forderungsmanagement. Mit smarten Services bietet EOSseinen Kunden finanzielle Sicherheit in den GeschäftsfeldernTreuhandinkasso, Forderungskauf sowie im Bereichimmobilienbesicherter Forderungen. EOS in Deutschland ist Teil derEOS Gruppe, die mit rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund20.000 Kunden in 26 Ländern der Welt betreut. Hauptzielbranchen sindBanken, Versorgungsunternehmen, der Immobiliensektor sowieE-Commerce.Weitere Informationen zu EOS in Deutschland:https://de.eos-solutions.comWeitere Informationen zur EOS Gruppe: www.eos-solutions.comPressekontakt:Daniel Schenk, Senior Public Relations ConsultantTel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: presse@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell