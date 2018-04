"Fairness in der BU-Leistungsregulierung" - Assekurata-Auszeichnung für CosmosDirekt

Saarbrücken (ots) -- CosmosDirekt hat sich erneut der Untersuchung des Prozesses inder Leistungsregulierung durch das Analyse- und BeratungshausAssekurata Solutions GmbH gestellt.- Das Unternehmen überzeugt mit einem transparenten,kundenorientierten und kompetenten Leistungsregulierungsprozessund erhält zum zweiten Mal die Auszeichnung "Fairness in derBU-Leistungsregulierung".CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland,erfüllt in allen drei untersuchten Kategorien - Transparenz,Kundenorientierung sowie Kompetenz - die Kriterien einer fairenBU-Leistungsfallprüfung und erhält dafür von den Experten desunabhängigen Analyse- und Beratungshauses zum zweiten Mal das"Fairness"-Siegel. Das Expertenurteil ist für das Unternehmen undbesonders für dessen Kunden von großer Bedeutung. Die Qualität einesVersicherers zeigt sich nicht nur in den Versicherungsbedingungen,sondern vor allem bei Eintritt eines Leistungsfalls und der sichanschließenden Leistungsbearbeitung.Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "UnserAnspruch ist es, unsere Kunden in allen Lebenslagen zu begleiten undihnen die bestmögliche Sicherheit zu geben - sei es mit passendenProdukten, einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis oder eineroptimalen Unterstützung im Leistungsfall. Daher freut uns dieseerneute Auszeichnung durch Assekurata ganz besonders."Hohe KundenorientierungDie Experten von Assekurata heben folgende Prüfungsergebnissehervor: Der gesamte Leistungsregulierungsprozess in derBerufsunfähigkeitsversicherung richtet sich bei CosmosDirektunmittelbar an der individuellen Kundensituation aus. Besonderer Wertwird beispielsweise darauf gelegt, dass der Antragsteller dieSelbstauskunft schnell und unkompliziert ausfüllen kann.Transparente ProzesseIn der folgenden Leistungsprüfung steht dem Antragstellerjederzeit ein persönlicher Ansprechpartner für telefonischeRückfragen zur Verfügung. Darüber hinaus ist während des gesamtenPrüfungsprozesses eine transparente Kundeneinbindung gewährleistetund der Kunde erhält eine zeitnahe Rückmeldung zu eingegangenenUnterlagen. Besonders heben die Experten hervor, dass dem Kunden -noch vor Versand des Schreibens - die endgültige Entscheidung seinesLeistungsfalles in einem persönlichen Telefonat erläutert wird.Kompetenz durch Erfahrung und QualitätssicherungBei CosmosDirekt sind laut Assekurata optimale Rahmenbedingungenfür eine schnelle Leistungsprüfung gegeben. Die Kompetenz in derLeistungsregulierung wird durch die Erfahrung und Qualifikation derMitarbeiter, einen einheitlichen Prüfrahmen sowie einekontinuierliche Qualitätssicherung gewährleistet.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:https://www.cosmosdirekt.de/pressemitteilung-bu-fairnessInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell