Fairfx: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Fairfx per 17.08.2018 bei 131 GBP. Fairfx zählt zu "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Fairfx in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 372,63 ist die Aktie von Fairfx auf Basis der heutigen Notierungen 488 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" (63,33) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Fairfx damit 70,64 Prozent über dem Durchschnitt (11,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 18,16 Prozent. Fairfx liegt aktuell 63,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".