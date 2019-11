Faires Engagement im Rampenlicht: Fairtrade Awards 2020 / Preisverleihung rückt fairen Handel in öffentlichen Fokus (FOTO)

Köln (ots) -·Bewerbungsfrist für die Fairtrade Awards bis 15. Dezember 2019·Publikumspreis: Lieblings-Fairtrade-Engagement per Online-Voting·Anke Engelke moderiert Fairtrade Award Gala am 25. März 2020Die Bewerbungsportale für die Fairtrade Awards 2020 sind geöffnet. Bis zum 15.Dezember können Bewerber in den Kategorien Hersteller, Handel, Newcomer,Zivilgesellschaft und Nachwuchs ihr faires Engagement einreichen. EineExpertenjury wählt die Besten jeder Kategorie aus, die dann am 25. März 2020 inBerlin im Rahmen einer Gala die Fairtrade Awards entgegennehmen. Zusätzlich wirdein Publikumspreis vergeben - das Online-Voting hierfür startet am 17. Dezemberauf www.fairtrade-deutschland.de. Anke Engelke moderiert die Preisverleihung,die im Anschluss an die International Fairtrade Conference (IFC) stattfindet."Wir erleben einen gesellschaftlichen Umbruch. Durch Wertewandel undKlimadebatte bekommen Unternehmen, die sozial und nachhaltig agieren, mehrBeachtung und Relevanz. Nicht nur Start-ups aus der Nachhaltigkeitsszene, auchetablierte Konzerne aus Industrie und Handel kommen in Bewegung und übernehmenzunehmend Verantwortung für Themen wie transparente Lieferketten, Menschen- undKinderrechte", erklärt Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von FairtradeDeutschland. "Mit den Fairtrade Awards geben wir diesem Engagement einePlattform, um vorbildliches Verhalten zu würdigen und zum Bewusstseinswandelbeizutragen."Vom Start-up bis zum Supermarkt: Faire Gewinner der letzten JahreDie Liste der Preisträger der Fairtrade Awards ist vielseitig und reicht vonSchuhhersteller Ethletics, der neben fairen Sneakern den ersten fairen Fußballhergestellt hat, über Ferrero, die fairen Kakao und Zucker einsetzen, bis hin zuAldi und Lidl. Die beiden Discounter erreichten mit Fairtrade-zertifiziertenEigenmarken, zusätzlichen Aktionen und Projekten eine breite Verbraucherschichtund generierten auf diese Weise hohe Absätze für die Produzenten in denAnbauländern. Zu den Gewinnern gehörten außerdem Start-ups wie "tip me", daseinen digitalen Mechanismus für ein globales Trinkgeld entwickelt hat oder dieKaffee-Kooperative.de aus Berlin, die mit ihrem Fairtrade-Kaffee, derausschließlich von Frauen produziert wird, auf faire Wertschöpfung imUrsprungsland Ruanda setzen.Kategorie 'Newcomer' für Start-ups2020 stehen für die Fairtrade Awards einige Änderungen an: Neu ist dieUnterscheidung in große und kleine Unternehmen in den Kategorien Hersteller undHandel. Die Kategorie Newcomer richtet sich an Start-ups und junge Unternehmen.Über den Publikumspreis wird ab dem 17. Dezember per Online-Voting entschieden.Die Bekanntgabe aller Gewinner der Fairtrade Awards finden am 25. März 2020 inBerlin im Anschluss an die International Fairtrade Conference (IFC) statt. ImRahmen der feierlichen Gala werden auch die Internationalen Fairtrade Awards anengagierte Partnerorganisationen aus dem globalen Süden und an internationaleKampagnen vergeben.IFC 2020: "Next Global Level - Faire Wirtschaft schafft Zukunft für alle"Vor der Preisverleihung findet die International Fairtrade Conference statt, dieEntscheider aus Industrie und Handel, Start-ups und Multiplikatorenzusammenbringt. Gemeinsam mit Experten aus dem fairen Handel diskutieren sie diezukünftige Gestaltung der Wirtschaft - wie beispielsweise innovative undnachhaltige Businessmodelle oder das neue Lieferkettengesetz unter dem Motto"Next Global Level - Faire Wirtschaft schafft Zukunft für alle".Weitere Informationen zur International Fairtrade Conference und den FairtradeAwards sind auf http://www.fairtrade-deutschland.de/ifc-awards abrufbar.Hintergrund:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, benachteiligteProduzentengruppen in Entwicklungsländern zu unterstützen. Als unabhängigeOrganisation handelt TransFair e.V. nicht selbst mit Waren, sondern setzt sichdafür ein, den Handel mit fair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördernund mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund Fairtrade International e.V., indem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländern und die drei kontinentalenProduzentennetzwerke zusammengeschlossen sind. Fairtrade Internationalentwickelt die international gültigen Fairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßig von FLOCERTGmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einem unabhängigen und weltweitkonsistenten Zertifizierungssystem nach den Anforderungen derAkkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011). www.flocert.net