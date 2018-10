Faire Tannen - Faire Weihnachten / toom sorgt für sichere Samenernte in Georgien

Köln (ots) -Alle Jahre wieder zieht er im Advent in die deutschen Haushalteein: der Weihnachtsbaum. Dabei muss er den höchsten Ansprüchengerecht werden: sattgrün und besonders gerade soll er sein und dazudichte Äste mit weichen Nadeln tragen. Hier führt die Nordmanntannedie deutsche Beliebtheitsskala mit großem Vorsprung an. Der Lebenswegdes Weihnachtsbaums beginnt allerdings bereits Jahre zuvor inGeorgien, wo die Samen der Nordmanntanne unter teils gefährlichenBedingungen geerntet werden. Gemeinsam mit der Stiftung "Fair Trees"setzt sich toom für faire Arbeitsbedingungen während der Ernte einund unterstützt mit jeder verkauften toom Nordmanntanne sozialeProjekte vor Ort.Rund 30 Millionen Christbäume werden pro Jahr in Deutschlandgekauft. Drei Viertel der Kaufentscheidungen fällt dabei auf dieNordmanntanne, die damit der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschenist. Doch bevor die Tanne in den heimischen Wohnzimmern erstrahlt,hat sie bereits einen langen Weg hinter sich. Denn 80 Prozent derSamen für die Nordmanntannen stammen aus der Region Racha, einemwirtschaftlich schwachen und abgelegenen Gebiet in Georgien. DieSamen der Bäume dort bringen Tannen hervor, die durch beste Qualitätbestechen und mit ihren sattgrünen, weichen Zweigen und Nadelnoptisch den hohen Anforderungen der deutschen Kunden entsprechen.Allerdings werden die Samen jedes Jahr im September von ungelerntenArbeitskräften aus den umliegenden Dörfern geerntet. In diesen Wochenklettern sie in die bis zu 30 Meter hohen Baumwipfel, um diebegehrten Zapfen zu pflücken - häufig ohne jegliche Schulung oderSicherheitsausrüstung. So besteht ein hohes Risiko für teilslebensbedrohliche Arbeitsunfälle. Darüber hinaus sind die Erntehelferselten versichert und die Löhne können stark variieren.Um faire Bedingungen und ausreichenden Arbeitsschutz bei deralljährlichen Samenernte zu garantieren, hat toom gemeinsam mit derdänischen Stiftung "Fair Trees" einen Maßnahmenkatalog erstellt: Sostellen sie z.B. sicher, dass die Pflücker vor der Ernte einfünftägiges Klettertraining unter deutschen Standards mitanschließender Prüfung absolvieren und jährlich an einemErste-Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes teilnehmen. Zudem stellen sieallen Erntehelfern ein professionelles Kletter-Equipment, zahlenihnen faire Löhne und bieten jedem Arbeiter eine Unfallversicherungwährend der Erntesaison. Darüber hinaus sind die Erntehelfer und ihreFamilien das ganze Jahr über krankenversichert.Ab dieser Weihnachtssaison tragen außerdem alle Nordmanntannen dasPRO PLANET Label, an dem Kunden nachhaltigere Produkte erkennenkönnen. Denn ab diesem Jahr pflanzt toom für jede verkaufteNordmanntanne einen Weihnachtsbaum aus fairer Ernte nach. Zusätzlichunterstützt toom mit jeder vertriebenen Tanne die Stiftung "FairTrees" dabei, zahlreiche soziale Projekte in der Ernteregion inGeorgien umzusetzen. So werden Schulen mit Lern- und Sportmaterialienausgestattet, Stipendien vergeben und eine Zahnarztpraxis für Kinderbetrieben. Außerdem bekommen diese jährlich einen gründlichenGesundheitscheck durch die medizinische Klinik "Curatio".Mehr Informationen zu toom/Fair Trees sowie Bild- und Filmmaterialfinden Sie unter www.toom.de/fairtrees.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.Über Fair Trees:Fair Trees wurde 2007 von den dänischen Baumzüchtern Marianne undLars Bols gegründet. 2012 wurden in Deutschland erstmals fairgehandelte Weihnachtsbäume verkauft. Fair Trees ist ein anerkanntesMitglied von Fair Trade Danmark und Fair Seed, der globalenDachorganisation des fairen Handels WFTO. Ein Teil der Einnahmeneines jeden verkauften Fair Trees Weihnachtsbaumes fließt in die FairTrees Stiftung, welche die Bildung, Gesundheit und Entwicklung derBevölkerung in der Region Racha in Georgien fördert. DerGesundheitscheck wird durch die medizinische Klinik Curatiodurchgeführt. Nähere Informationen finden Sie unterhttp://curatio.ge/en/. Kooperationspartner von Fair Trees sind dasRote Kreuz, Save the Children und WWF.Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell