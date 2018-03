"Faire Ostern": "plan b" im ZDF über Schokolade (FOTO)

Mainz (ots) -Zu Ostern stehen Millionen von Schokoladenhasen in denSupermarktregalen. Doch die hohe Nachfrage nach der Süßigkeit führtin den Kakao-Anbauländern, etwa in Westafrika, häufig zu Armut,Kinderarbeit und Umweltzerstörung. Am Samstag, 31. März 2018, 17.35Uhr, zeigt "plan b" im ZDF, wie faire Arbeitsbedingungen undnachhaltiger Anbau von Rohstoffen zu einem Schokoladengenuss ohnebitteren Nachgeschmack beitragen können.In "Faire Ostern - Schokolade von der besten Seite" wird unteranderen Hendrik Reimers vorgestellt, Gründer des deutschenStart-up-Unternehmens "fairafric". Der Jungunternehmer wickelt vonder Kakaobohne bis zur verpackten Tafel die ganzeSchokoladenproduktion in Ghana ab. Bislang wird das große Geld mitder Kakaobohne in Europa verdient - das will er ändern, damit nichtnur ein großer Teil der Wertschöpfung im Land des Rohstoffesverbleibt, sondern dort auch noch qualifizierte Arbeitsplätzegeschaffen werden können.Doch auch in Deutschland tut sich etwas: In der Manufaktur"Edelmond" in Brandenburg stellt Thomas Michel feinste Schokoladeher. Er bezieht seine Kakaobohnen von einem Bauern aus derDominikanischen Republik, den er persönlich kennt. Im sogenannten"Bean to Bar"-Verfahren - von der "Bohne bis zur Tafel" - nimmt erjeden Herstellungsschritt selbst vor. Dabei legt Michel besonderenWert auf regionale Zutaten.Dass auch in der Massenproduktion Veränderungen möglich sind,zeigt das Beispiel von "Tony's Chocolonely" aus den Niederlanden.Alles begann mit der Vision, zu 100 Prozent "sklavenfreie Schokolade"herzustellen, also Schokolade, bei der die Kakaobauern fair bezahltwerden. Mittlerweile ist die Firma zum zweitgrößten Produzenten inHolland aufgestiegen.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitterhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell