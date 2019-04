Faire Löhne für Textilarbeiter? - Tchibo ruft nach dem Staat

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Der Tchibo-Konzern, einer der führenden Textilhändler in Deutschland, fordert mehr staatliche Regulierung zum Schutz der Beschäftigten in den Schwellenländern.



Freiwillige Initiativen reichten nicht, sagte Nanda Bergstein, Tchibo-Direktorin für Unternehmensverantwortung, im Vorfeld einer Veranstaltung am Mittwoch in Berlin. Die Probleme seien so global und komplex, dass sie nur von allen Beteiligten gemeinsam gelöst werden könnten.

Ein Beispiel sei die Initiative "ACT on Living Wage", die dringend regulatorische Unterstützung brauche. ACT sei die einzige Initiative weltweit mit dem Potenzial, das Thema existenzsichernde Löhne in der Textilindustrie langfristig und nachhaltig zu lösen. "Und doch drohen wir daran zu scheitern, dass wir nicht genügend Partner haben", sagte Bergstein.

Mehr Unternehmen müssten sich ACT anschließen. Dazu müssten die Regierungen der Abnehmerländer die Lieferländer öffentlich unmissverständlich unterstützen und in Deutschland müssten sich alle Marktteilnehmer verpflichten, an ACT teilzunehmen./egi/DP/zb