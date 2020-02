Mainz (ots) - Die schlechten Ökobilanzen von Schnittblumen und wachsendenMäuse-Populationen rücken bei "plan b" und "planet e." in den Blick: Am Samstag,8. Februar 2020, 17.35 Uhr, berichtet zunächst "plan b" im ZDF über "Rosen ohneReue - Frische Ideen für faire Blumen". Am Sonntag, 9. Februar 2020, 16.30 Uhr,beleuchtet "planet e." im ZDF in "Mäuse-Alarm - Nager auf dem Vormarsch" dieMäuse-Invasion aufgrund milder Winter, die auch die Zahl der übertragbaren Virenerhöht. Beide Dokumentationen sind ab Freitag, 7. Februar 2020, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek verfügbar.Das Geschäft mit Schnittblumen floriert - nicht nur am Valentinstag. Doch langeTransportwege und viele Pestizide sorgen für eine schlechte Ökobilanz. InDeutschland werden im europäischen Vergleich besonders viele Schnittblumenverkauft: 2018 lag der Umsatz bei knapp drei Milliarden Euro, das sind pro Kopfrund 36 Euro. Die Rose ist mit einem Marktanteil von 41 Prozent die beliebtesteBlume. "plan b" zeigt, wie mehr Nachhaltigkeit in der Blumenbranchefunktionieren kann - auch für Rosen, Tulpen und Chrysanthemen aus demSupermarkt. Zu Wort kommt unter anderen Margrit De Colle, Österreichs ersteBio-Blumen-Bäuerin, die auf Blumenvielfalt in kompostierter Erde, unter freiemHimmel und ohne Pestizide setzt. Regional und saisonal Blumen kultivieren undhandeln, möchte auch die Pariserin Hortense Harang, die sich als Teil derSlow-Flowers-Bewegung sieht. Mit ihrem Start-up "Fleurs d'ici" hat sie einenBlumenlieferdienst gegründet, der kurze Wege nutzt und 24 Stunden nach demPflücken den Blumenstrauß ausliefert.Auch Mäuse sind wichtig fürs Ökosystem. Doch in Massen können sie Schadenanrichten. Biologen beobachten die ungebremst wachsende und ganzjährigvorkommende Mäuse-Population seit geraumer Zeit mit großer Sorge. Wegen dermilden Winter fehlt die natürliche Dezimierung der Population, das reichhaltigeNahrungsangebot in Städten führt zu einer regelrechten Mäuse-Invasion, und diegezielte Bekämpfung mit Lebendfallen und Giftköder verliert ihre Wirkung."planet e." zeigt die Schäden der Mäuse-Invasion für die Umwelt sowie für Land-und Waldbesitzer. Zusätzliches Problem: Viren, die von Mäusen übertragen werden.Beim Hantavirus, das von Rötelmäusen auf den Menschen übertragbar ist, geht derErreger vom Kot und Urin aus, wobei der Mensch sich auch über das Einatmen derKrankheitserreger infizieren kann. Bis Mitte November 2019 verzeichnete dasRobert Koch-Institut 1447 Erkrankungen bundesweit. Wissenschaftler derGoethe-Universität Frankfurt warnen zudem vor der in Osteuropa weitverbreitetenund in Deutschland mittlerweile auch beobachtbaren Brandmaus, die ebenfalls eingefährlicher Überträger von Viren ist.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappen:https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/Sendungsseiten"plan b": https://kurz.zdf.de/Xxd/"planet e.": https://kurz.zdf.de/U2Q/ZDFmediathek: https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4512422OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell