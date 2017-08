Fairdienter Lohn für gute Arbeit / Studie zeigt: Leistungsgerechtes Einkommen ist Top-Priorität der Arbeitnehmer (FOTO)

Augsburg (ots) -- Monetäre Aspekte auf Rang 1 und 2 bei der Frage nach "fairerArbeit"- Angemessene Bezahlung auch wichtigstes Merkmal eines attraktivenArbeitgebers- Zeitarbeit bietet faire Entlohnung und BranchenzuschlagstarifeDer deutsche Arbeitsmarkt entwickelt sich nach wie vor stark. ImJuli 2017 gab es lediglich rund 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeit -das sind 5,6 Prozent und damit so wenige wie selten zuvor. Die Zahlder gemeldeten offenen Stellen lag laut Statistik der Bundesagenturfür Arbeit bei 750.000. Und die Prognosen deuten weiterhin auf einstabiles Wirtschaftswachstum hin.[1] Doch auf was legen Arbeitnehmerbei solch günstigen Rahmenbedingungen wert und was heißt für sie"faire Arbeit"? Die Orizon Arbeitsmarktstudie 2017 - einebevölkerungsrepräsentative Befragung - zeigt: Arbeitnehmer setzen vorallem auf angemessene Entlohnung für ihre Arbeit.Viele Faktoren tragen dazu bei, dass sich ein Arbeitnehmer inseinem Job wohl fühlt. Doch auf die Frage, welche für sie diezentralen Merkmale fairer Arbeit sind, geben die über 2.000Teilnehmer der Orizon Arbeitsmarktstudie 2017 eine eindeutigeAntwort. Für rund 54 Prozent der befragten Arbeitnehmer ist einleistungsgerechtes Einkommen das wesentliche Kriterium fairer Arbeit.Auf Platz 2 mit fast 40 Prozent liegt ebenfalls ein monetärer Aspekt:"Ein Einkommen, das zum Leben reicht". Danach folgen im Urteil derArbeitnehmer "sichere Beschäftigung" (37,3 Prozent), "geregelteArbeitszeiten" (33 Prozent) und "wertschätzendeUnternehmenskultur/gutes Betriebsklima" (27,5 Prozent).Eine angemessene Bezahlung ist für die Mehrheit nicht nurelementares Merkmal fairer Arbeit, sondern zeichnet auch einenattraktiven Arbeitgeber aus. Nahezu drei Viertel der Befragten gebenan, die Bezahlung sei für sie die wichtigste Leistung, die einenArbeitgeber attraktiv mache. Das bedeutet Rang 1 und nochmals eineleichte Steigerung gegenüber der Vorjahresbefragung.Positive Lohnentwicklung in der ZeitarbeitDie Wachstumsbranche Zeitarbeit, die Ende 2016 knapp eine MillionMenschen in Deutschland beschäftigte, verzeichnet seit Jahren einenpositiven Trend in der Lohnentwicklung. Zuletzt im Frühjahr 2017 istder Mindestlohn in der Zeitarbeit gestiegen. Mit 9,23 Euro in West-bzw. 8,91 Euro in Ostdeutschland liegt die Branche damit deutlichüber dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Mitarbeiter von Orizonerhalten derzeit im Durchschnitt sogar einen Stundenlohn von knapp 15Euro. Dies hängt auch mit den Branchenzuschlagstarifen zusammen, diedie Tarifpartner unterschiedlicher Branchen regelmäßig vereinbarenund die den dort eingesetzten Zeitarbeitnehmern nochmals höhereEinkünfte sichern. So einigten sich etwa im Juni dieses Jahres dieVerhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) und dieIndustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) auf eine neueZuschlagsstufe. Auch in der Metall- und Elektroindustrie hattenArbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall wenige Wochen zuvor eineentsprechende Steigerung unterzeichnet. "Wir bieten faire Zeitarbeitund das wird auch von unseren Mitarbeitern wahrgenommen, wie zumBeispiel die guten Bewertungen auf der Arbeitgeber-Plattformkununu.de regelmäßig dokumentieren", so Dr. Dieter Traub,Geschäftsführer des Top Ten-Personaldienstleisters Orizon.Hintergrundinfos zur StudieDie Orizon GmbH hat 2017 zum sechsten Mal die Studie "Arbeitsmarkt- Perspektive der Arbeitnehmer" durchgeführt. An derbevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung nahmen 2.074Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in Deutschland teil. Durchgeführtwurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs- undAnalyseunternehmen Lünendonk GmbH. Zur Gewährleistung derRepräsentativität wurden vorgegebene Quoten über diesoziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Schulbildung undBundesland etabliert. Verzerrungen wurden durch Gewichtungaufgehoben. Die Gewichtung erfolgte nach Mikrozensus.Quelle[1] Die Welt, "Gunst der Stunde auf dem Arbeitsmarkt", 7. August2017.Pressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 |20457 Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Dr. Martina Neunecker |T 0611 / 40 80 619 | E-Mail: martina.neunecker@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell