Fair Value Reit: Ist es das gewesen?

Für die Aktie Fair Value Reit wird an der heimatlichen Börse Frankfurt am 26.07.2019, 06:59 Uhr, ein Kurs von 8.17 EUR geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Fair Value Reit aktuell 1,85. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Fair Value Reit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Fair Value Reit gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 318,4 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Fair Value Reit-Aktie ein Durchschnitt von 8,2 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,299 EUR (+1,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (8,22 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,96 Prozent), somit erhält die Fair Value Reit-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Fair Value Reit erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.