"Fair & Gut": ALDI geht Kooperation mit Tierwohlpionier NEULAND und FAIRFARM ein (FOTO)

Essen/Mülheim a.d.R. (ots) -Die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD werden künftigverschiedene Schweinefrischfleischprodukte der Standardgeber"NEULAND" und "FAIRFARM" unter der Marke "Fair & Gut" anbieten. Damitgehen die Unternehmen konsequent ihren Weg weiter, sich fürverbesserte Tierhaltungsbedingungen einzusetzen und mehr Transparenzfür die Kunden zu schaffen.Unter dem Dach der eigenen Tierwohlmarke "Fair & Gut", die imJanuar mit sechs Geflügelfrischfleischprodukten an den Start ging,werden ALDI Nord und ALDI SÜD ab dem 27. August 2018 in ausgewähltenFilialen in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen,Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt achtSchweinefrischfleischprodukte verkaufen. Unter der Eigenmarke bietensie dann Schweinehackfleisch, Schweinefilet, Minutensteaks,Schweinesteak Ribeye-Cut, Schinkengulasch, Geschnetzeltes,Schinkenschnitzel und Nackensteaks an."Wir können die Bedingungen in der Tierhaltung nur nachhaltig undin der Breite verbessern, wenn wir gemeinsam mit unseren Landwirtendiesen Weg gehen und Aufbauarbeit leisten. Immer mit dem Ziel imBlick, unseren Kunden flächendeckend in allen Filialen eineangemessene Auswahl von Produkten aus tierfreundlicher Haltunganzubieten", erklärt Rayk Mende, Geschäftsführer CorporateResponsibility bei ALDI Nord. "Die für Unternehmensgruppen wie ALDISÜD und ALDI Nord notwendigen Mengen sind für unsere Partner einegroße Herausforderung und können allein über langfristige undvertrauensvolle Kooperationen erreicht werden", ergänzt PhilippSkorning, Group Buying Director und verantwortlich für Qualitätswesenund Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. Martin Steinmann,langjähriger NEULAND-Bauer und Vorstand desNEULAND-Erzeugerzusammenschlusses, führt dazu aus: "Seit 30 Jahrensteht NEULAND für eine tiergerechtere Haltung in bäuerlichenStrukturen. Unseren hohen Standard möchten wir einer weiterenKäuferschicht anbieten."Kriterien und VerfügbarkeitMit der Kooperation zwischen NEULAND und ALDI ist es erstmaliggelungen, die Produkte der seit fast 30 Jahren etabliertenTierwohl-Marke bei einem deutschen Discounter zu verkaufen. DasNEULAND-Qualitätsfleischprogramm stellt seit Bestehen hoheAnforderungen an den Tier- und Umweltschutz und ergänzt diegrundsätzlichen "Fair & Gut"-Kriterien um weitere.Die Schweinefleischprodukte sind mit dem NEULAND-Logogekennzeichnet und erfüllen unter anderem folgende Kriterien:- doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben- Stroh als zusätzliches Futter und Beschäftigungsmaterial- Unterteilung der Ställe in verschiedene Funktionsbereiche- Zugang zu frischer Luft und Tageslicht über Stallungen mit Auslauf- kein Einsatz von gentechnisch verändertem Futter- ausschließlich heimische Futtermittel oder aus angrenzendenRegionen- Erzeugung auf Kleinbetrieben mit traditioneller Struktur- kurze Transportwege zu SchlachthöfenDie Produkte des Standardgebers "FAIRFARM" tragen dasFAIRFARM-Logo und erfüllen unter anderem folgende Kriterien:- doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben- Stroh als zusätzliches Futter und Beschäftigungsmaterial- Unterteilung der Ställe in verschiedene Funktionsbereiche- Zugang zu frischer Luft und Tageslicht über einen Offenstall- kein Einsatz von gentechnisch verändertem Futter während der MastDie ALDI Eigenmarke "Fair & Gut""Fair & Gut" steht bei ALDI für "fair gehandelt" und "gutbehandelt". Die Produkte bewegen sich sowohl beim Preisniveau alsauch bei den zu erfüllenden Kriterien zwischen Fleisch auskonventioneller Tierhaltung und Bio-Fleisch mit den geltendenVorgaben des EU-Bio-Siegels. Gleichzeitig werden mit der neuen Markeund den dafür geschlossenen langfristigen Lieferverträgen dieLandwirte unterstützt, denen ein Mehraufwand für beispielsweise neueoder größere Ställe und zusätzliche Auslaufflächen sowiegentechnikfreies Futter entsteht. Für die Zukunft wird die Aufnahmeweiterer Produkte in das Sortiment von ALDI Nord und ALDI SÜDgeprüft.Mehr zum Engagement von ALDI im Bereich Tierwohl ist auf denjeweiligen Unternehmenswebseiten von ALDI Nord und ALDI SÜDzusammengefasst. Näheres zu der Marke "Fair & Gut" ist hier zuerfahren: fairundgut.aldi.dePressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord,Serra Schlesinger,E-Mail: presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD,Kirsten Geß,E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell