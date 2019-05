Fair Finance Guide: GLS Bank auf Platz eins im neuen Ranking (FOTO)

Bochum (ots) -Umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien und gelebteChancengleichheit sorgen für die Erstplatzierung der GLS Bank. Zumvierten Mal hintereinander führt sie das Ranking an.Der heute von Facing Finance veröffentliche Fair Finance GuideDeutschland (FFG) zeigt das Niveau sozialer und ökologischerNachhaltigkeitsregeln bei Banken und Sparkassen. Der Fair FinanceGuide ist das erste transparente Vergleichsportal fürBankkunden*innen in Deutschland. Er hat 14 Geldinstitute anhand vonüber 280 Kriterien untersucht. Die Organisatoren*innen sindüberzeugt, dass Finanzanbieter einen "immensen Einfluss auf dieGesellschaft haben". Dies gelinge, wenn Investments gemäßnachhaltigen Kriterien getätigt würden.So prüft der Fair Finance Guide einerseits die öffentlichenVorgaben, denen sich die Institute verpflichtet haben. Andererseitsnimmt er sie aber auch das Verhältnis von Selbstverpflichtungen undtatsächlicher Einhaltung der einzelnen Banken unter die Lupe.Die GLS Bank hat sich 2019 um einen Prozentpunkt auf 96 Prozentverbessert. "Wir freuen uns dem hohen Anspruch des Fair FinanceGuides wieder gerecht zu werden. Nachhaltige Bankgeschäfte erfordernständige Weiterentwicklung. Das wird in unseren Angeboten ebensodeutlich wie in den täglich über 2.000 Beratungsgesprächen", sagt GLSBank-Vorstandssprecher Thomas Jorberg.Klare Kriterien streng überwachtNur vier Banken arbeiten nicht mit problematischen Unternehmenzusammen, darunter die GLS Bank. Sowohl im Kredit- als auch imAnlagebereich bilden 14 Nachhaltigkeitskriterien dieHandlungsgrundlage innerhalb der GLS Bank. Dazu gehören Branchen wieerneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft und Wohnen. Imvergangenen Jahr wurden Kredite in Höhe von insgesamt 3,4 MilliardenEuro an über 30.000 Unternehmen vergeben. Das zeigt: Eineklimafreundliche Wirtschaft ist möglich.Gelebte ChancengleichheitErstmals wurde auch die Geschlechterchancengleichheit geprüft. DieGLS Bank sticht hier heraus. Der Vorstand ist zur Hälfte mit Frauenbesetzt, in der Branche sind es laut DIW keine zehn Prozent. ImAufsichtsrat liegt die Quote bei 44 Prozent, üblich sind 25 Prozent.Weiterhin hat sich die GLS Bank zum Ziel gesetzt, bis 2022 in derzweiten Führungsebene 50 Prozent Frauen zu erreichen.Mehr Informationen: www.FairFinanceGuide.dePressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristpresse@gls.deGLS BankChriststr. 944789 BochumTelefon +49 (0) 234 57 97 5178Mobil +49 (0) 173 2 78 69 63www.gls.de/presseOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell