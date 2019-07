FairPlanet und SatoshiPay starten Blockchain-basierte Mikrospenden für Onlinemedien

Berlin/London (ots) - Das politische Online-Magazin FairPlanet,ist eine der ersten journalistischen Plattformen, die gemeinsam mitdem Blockchain-Technologieunternehmen SatoshiPay, Micropayments zurBezahlung redaktioneller Inhalte einführt.Das unabhängige Magazin FairPlanet.org ist eine journalistischePlattform, auf der internationale Autoren und Filmemacher vor Ortüber Themen wie Menschenrechte und Umwelt, Technologie und Wirtschaftberichten. Zudem werden Initiativen und Organisationen vorgestellt,die sich in diesen Themenbereichen engagieren.Mit der neuen benutzerfreundlichen Blockchain-Technologie vonSatoshiPay will das politische Magazin seinen Lesern die Möglichkeitgeben, sowohl einzelne Beiträge als auch die gemeinnützigeOrganisation selbst mit Micropayments zu unterstützen. "Obwohl wirunsere journalistischen Beiträge für jeden kostenlos zur Verfügungstellen, ist es großartig, unseren internationalen Lesern die Optioneiner finanziellen Unterstützung von FairPlanet anzubieten", so MuratSuner, Mitbegründer und Geschäftsführer von FairPlanet. "DieVerwendung einer grenzenlosen Kryptowährung passt perfekt zu unserengemeinnützigen Prinzipien, unserer globalen CommunityQualitätsjournalismus anzubieten und deren aktive Mitwirkung nichtnur durch die auf FairPlanet.org angebotenen Inhalte, sondern auchdurch eine freiwillige Finanzierung zu ermöglichen."Diese neue Anwendung von Blockchain im Medienbereich liegt voll imTrend. Führende Content-Plattformen, die keine Paywall zurFinanzierung ihrer Inhalte verwenden, sind bereits über erfolgreicheTestphasen von Micropayment und Spendenoptionen hinaus. So hat diebritische Tageszeitung "The Guardian" erst kürzlich verkündet, dieGewinnschwelle durch eine Million spendender Nutzer erreicht zuhaben.Das von SatoshiPay entwickelte und nun auf FairPlanet.orgverfügbare Micropayment-Modell zeichnet sich im Vergleich zu Lösungenanderer Anbieter durch eine Reihe von Vorteilen aus. "Die SatoshiPayMicropayment-Plattform bietet uns eine Lösung, die sich nahtlos inunsere Publishing-Plattform einfügt und einen einfachen undunkomplizierten Implementierungsprozess ermöglicht", so Suner.Die Micropayment-Option steht jeweils am Ende eines Artikels,wodurch die Lesbarkeit des Beitrages nicht beeinträchtigt wird. Zudemmuss der Benutzer den Artikel nicht verlassen, um eine Zahlungvorzunehmen und keine Kreditkartendaten eingeben. Jede Zahlungerfolgt über eine sogenannte SatoshiPay-Wallet, in der dieKryptowährung Stellar Lumens verwendet wird. Für den FairPlanet-Leserbedeutet das - ein schneller, einfacher und vor allen sichererVorgang mit nur einem Klick. Meinhard Benn, CEO von SatoshiPay,erklärt das so: "Das Akzeptieren von Sofortspenden mit nur einemKlick ist eine großartige Möglichkeit für Verlage, Inhalte einfach zumonetarisieren. Als Teil unserer Plattformstrategie bieten wireinfach zu verwendende APIs an, mit denen unsere PartnerMikrozahlungen mit minimalem technischen Aufwand schnell integrierenund ermöglichen können. FairPlanet als einer unserer erstenSpenden-API-Integratoren zu haben, ist ein aufregender Gewinn und wirfreuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit ihnen in Zukunftauszubauen. "FairPlanet vergibt an die ersten 1.000 Nutzer, die dieses Angebotnutzen wollen, 100 Lumens (ca. 10 EUR). Möglich wird das durch einefinanzielle Förderung der Stellar Foundation. "Wir sind der StellarFoundation sehr dankbar. Die Startguthaben helfen uns, die Leser mitdieser bahnbrechenden Zahlungsmethode vertraut zu machen", erklärtSuner. Der Nutzen für unabhängige Medien, sie sich vermehrt durchihre Community finanzieren wollen, scheint auf der Hand zu liegen. ImFalle von FairPlanet gibt es laut Suner noch einen weiteren positivenAspekt. "Dank unseres globalen Netzwerks von Redakteuren undJournalisten ist die finanzielle Inklusion auch ein wesentlicherEckpfeiler unserer beispielhaften weltweiten Gleichstellungspolitik,die sicherstellt, dass alle unsere Kollegen weltweit - unabhängig vonihrem Wohnsitzland - gleich bezahlt werden."Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sichbitte an Murat Suner, Geschäftsführer FairPlanet, Tel. +447557097006, E-Mail m.suner@fairplanet.orgÜber FairPlanet (www.fairplanet.org)FairPlanet ist ein eingetragenes, gemeinnütziges Unternehmen fürImpact-Journalismus mit Sitz in Berlin und Geschäftsstellen in London(UK) und Halifax (Kanada). Das Unternehmen betreibt dasOnline-Magazin FairPlanet.org.Über SatoshiPaySatoshiPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz inLondon. Das Entwicklungsbüro des Unternehmens hat seinen Sitz inBerlin. SatoshiPay bietet eine Micropayment-Lösungen, mit denendigitale Anbieter Inhalte weltweit monetarisieren können.Pressekontakt:fairplanet gGmbHBerlin | +491704744747 | Straßburger Straße 40 | 10405 Berlin |GermanyLondon | +447557097006 | 2-4 Melior Place | The Glasshouse | SE1 3SZLondon | UKHalifax | +1 9022983844 | 88 Bells Cove | Halifax B0R 1C0 | CanadaOriginal-Content von: FairPlanet, übermittelt durch news aktuell