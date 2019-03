FairCom und Software AG unterzeichnen neuen Vertrag für c-treeACE-Datenbank

Finanztrends Video zu



c-treeACE wird zur Anwendung in Linux-Umgebungen in EntireX vonSoftware AG integriertMailand (ots/PRNewswire) - FairCom Corporation, einer der weltweitbekanntesten Namen im Bereich Datenbanktechnologie kündigte heute dieAusweitung seiner Zusammenarbeit mit dem Vorreiter globalerTransformation, der Software AG, an. Die beiden Unternehmenunterzeichneten einen Vertrag, der es Software AG ermöglicht, seineAnwendung der vereinheitlichten Multimodell-Datenbank c-treeACE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3539895574&u=https%3A%2F%2Fwww.faircom.com%2Fproducts%2Fc-treeace&a=c-treeACE) zuaktualisieren.Mit Abschluss des neuen Vertrages, der die weitere Anwendung derc-treeACE-Technologie sowie eine Aktualisierung auf die neuesteVersion vorsieht, setzen FairCom (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=4189159029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D2298673988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D3932877261%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.faircom.com%25252F%2526a%253DFairCom%26a%3DFairCom&a=FairCom) undSoftware AG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3961064168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D3816993218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D173019629%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.softwareag.com%25252F%2526a%253DSoftware%252BAG%26a%3DSoftware%2BAG&a=Software+AG) ihrelangjährige Partnerschaft fort, Software AG kann jetzt von modernerenFunktionen profitieren, wie einer starken Datenverschlüsselung, einerHot-Alter-Table und einer viel schnelleren Datenbank-Kernengine. ImRahmen der seit fast 20 Jahren bestehenden Partnerschaft distribuiertdie Software AG c-treeACE Datenbankserver als OEM. Dabei wird dieFairCom-Technologie in die Produktsuite der EntireX-Service-Enablerintegriert.c-treeACE ist schnell, zuverlässig und konstant, da dieTechnologie innerhalb derselben Anwendung und über dieselbeleistungsstarke Dateninstanz hinweg NoSQL- und dem Industriestandardentsprechenden SQL-Zugang ermöglicht. Die Datenbanklösung ist sokonzipiert und eingerichtet, dass sich diese entlang der sichverändernden Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden undTechnologieveränderungen mit entwickelt. c-treeACE ist für mehr als20 Plattformen, einschließlich Echtzeit-Betriebssysteme erhältlichund bietet mehr als 22 APIS in verschiedenen Entwicklungsumgebungen."Software AG und andere weltweite Topunternehmen vertrauen aufFairCom zur Bereitstellung einer schnellen, verlässlichenDatenbanklösung, die ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt. Dieserneue Vertrag mit Software AG ist ein Beweis für dieHochleistungsfähigkeit und Flexibilität von c-treeACE,", so AlyshaBrown, Chief Officer of Operations bei FairCom.Neben der Nachricht über den Vertrag mit Software AG gab FairComkürzlich auch bekannt, dass Verizon c-treeACE als Gewinner desVerizon Intelligent Network Control Platform Transaction ServerMigration - In-Memory Database-Angebots auswählte. Aufgrund derFlexibilität, hohen Leistung und Zuverlässigkeit setzten mehr als 40Fortune-100-Unternehmen in den letzten Jahren ihr Vertrauen in dieFairCom-Datenbanktechnologie.FairCom feiert 2019 sein 40. Jubiläum. Die Produktfamilie desUnternehmens enthält auch die c-treeEDGE IoT-Datenbank, die für EdgeComputing und die c-treeRTG (Ready-To-Go)-Lösungen für Legacy-Systemewie COBOL entwickelt wurde. Ausführliche Informationen zu c-treeACEund die gesamte Produktsuite von FairCom erhalten Sie unterFairCom.com/products (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3863794012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D3010337630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D4106753260%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.faircom.com%25252Fproducts%2526a%253DFairCom.com%25252Fproducts%26a%3DFairCom.com%252Fproducts&a=FairCom.com%2Fproducts).Informationen zu FairComDie FairCom Corporation ist ein Vorreiter der Softwarebranche undweltweit führend im Bereich Datenbanktechnologien. Der Ruf alsInnovationsunternehmen geht zurück bis auf das Jahr 1979 und setztsich heute mit schnellen, zuverlässigen Produkten fort, denenUnternehmen aus einem breiten Branchenspektrum vertrauen - vonkleinen und mittleren Organisationen bis hin zu Konzernen und Fortune100 Unternehmen. Die FairCom-Produktlinie c-tree umfasst dieanpassbare c-treeACE Multimodell-Datenbank, diec-treeRTG-"Ready-to-Go"-Datenmanagement-Lösungen für Legacy-Systemesowie die neue c-treeEDGE IoT-Datenbank für Edge-Computing. WeitereInformationen zu FairCom finden Sie unter FairCom.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3237957282&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D2680309096%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D435453088%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.faircom.com%25252F%2526a%253DFairCom.com%26a%3DFairCom.com&a=FairCom.com).Informationen zu Software AGSoftware AG (Frankfurt MDAX: SOW) unterstützt die digitaleTransformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform derSoftware AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihreGeschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotentialeerschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die SoftwareAG Unternehmen Lösungen zur Integration, Vernetzung und zumManagement von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zurVorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicherIntelligenz (KI). Die Digital Business Platform basiert aufTechnologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise beiSoftwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.700Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatzvon 866 Millionen Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.com.Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | DeutschlandAusführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild-und Multimedia-Datenbank finden Sie online unter:www.softwareag.com/pressFolgen Sie uns auf Twitter: Software AG Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=484744712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D703961973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D2149534093%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FSoftwareAG_D%2526a%253DSoftware%252BAG%252BGermany%26a%3DSoftware%2BAG%2BDeutschland&a=Software+AG+Deutschland) | Software AG Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=2029399248&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D3821913952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D3512558589%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FSoftwareAG%2526a%253DSoftware%252BAG%252BGlobal%26a%3DSoftware%2BAG%2BGlobal&a=Software+AG+Global)Kontakt:Bärbel Strothmann Byung-Hun Parkbaerbel.strothmann@softwareag.com byung-hun.park@softwareag.comSenior Manager, Corporate Head of Global CorporateCommunicationsCommunications Tel: +49 (0) 6151 92 2070Tel: +49 (0) 6151 92-1502Kontakt:Brad ThomasFairCom Corporation1.573.445.6833brad.thomas@faircom.comFolgen Sie FairComTwitter: @FairCom_Corp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3468601230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D2634033873%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D3318830053%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FFairCom_Corp%2526a%253D%252540FairCom_Corp%26a%3D%2540FairCom_Corp&a=%40FairCom_Corp), #ctreeACE #ctreeEDGELinkedIn: www.linkedin.com/company/faircom-corporationFacebook: @FairComCorporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2402926-1&h=3358777839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2402926-1%26h%3D59562413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2402926-2%2526h%253D870148280%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252FFairComCorporation%25252F%2526a%253D%252540FairComCorporation%26a%3D%2540FairComCorporation&a=%40FairComCorporation)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835326/FairCom_Logo.jpgOriginal-Content von: FairCom Corporation, übermittelt durch news aktuell