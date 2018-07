FairCoin ist eine Kryptowährung, die dezentralisiert ist und sich um soziale Gerechtigkeit und Gleichheit der Nutzer kümmert. FairCoins Motto lautet „Proof of Cooperation“ statt „Proof of Stake“ oder „Proof of Work“. Proof of Cooperation bedeutet, dass Blöcke nicht durch das klassische Mining erzeugt werden, sondern durch zertifizierte Validierungsknoten, die zusammenarbeiten, um die Sicherheit des Systems ständig zu verbessern. FairCoin lehnt jedes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.