Fahrzeugkauf: Autokredite in München und Frankfurt a. M. am höchsten (FOTO)

München (ots) -- Münchner leihen sich durchschnittlich 18.074 Euro für ein Auto,Leipziger nur 13.040 Euro- Autos in Duisburg besonders häufig kreditfinanziert- Bei Fragen zu Konsumentenkrediten beraten mehr als 200CHECK24-KreditexpertenMünchner leihen sich für den Autokauf am meisten Geld von derBank. 2018 schlossen Kunden aus der bayerischen LandeshauptstadtAutokredite in Höhe von durchschnittlich 18.074 Euro ab. Auch Kundenaus Frankfurt am Main (Ø 16.514 Euro) und Hamburg (Ø 16.437 Euro)nahmen vergleichsweise hohe Darlehen auf. Den niedrigstenKreditbedarf haben Autokäufer in Leipzig (Ø 13.040 Euro).*)"Die besten Kreditkonditionen finden Verbraucher online", sagtChristian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "So sparen sieZinskosten im Vergleich zum Darlehen aus der Bankfiliale. Auch derKredit im Autohaus ist selten günstiger. Insbesondere wenn manberücksichtigt, dass aktuell viele Autohändler Barzahlern hoheRabatte gewähren."Die durchschnittlichen Höhe von Autokrediten in den Bundesländernfinden Sie hier.Duisburger schließen besonders häufig einen Autokredit ab,Dresdner vergleichsweise seltenIn Duisburg sind Autos besonders oft von der Bank finanziert: 37Prozent häufiger als im Bundesdurchschnitt.**) Auch in Köln undHamburg schlossen Verbraucher überdurchschnittlich häufig einenAutokredit ab (jeweils +28 Prozent). Deutlich seltener benötigtenDresdner und Bonner einen Autokredit. Verglichen mit demBundesschnitt liehen Kunden dort 34 Prozent bzw. 28 Prozent seltenerGeld für den Fahrzeugkauf.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Autokredit haben, erhalten beiüber 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter habenKunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und daspassende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietetCHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70Prozent der Kundeneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblickübernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten ausdem Girokonto des Antragstellers. Das reduziert das Risiko einerKreditablehnung durch Fehleingaben.*)Datengrundlage: alle Autokreditabschlüsse 2018, ungeachtet derLaufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers.**)Index: Anteil über CHECK24 angeschlossene Autokredite je Stadt imVerhältnis zu Fahrzeugzulassungen für Pkw je Stadt (Quelle:http://ots.de/DucdEZ)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.