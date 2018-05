Brescia, Italien (ots/PRNewswire) -Die Motoren laufen bereits warm für die Mille Miglia, die 36.Ausgabe des Rennens, das von 1927 bis 1957 stattfand. Vom 16. bis zum19. Mai 2018 werden die 450 angemeldeten Crews aus fünf Kontinentendurch sieben Regionen und mehr als 2.000 Städte und Dörfer eineStrecke von mehr als 1.700 Kilometern auf den Straßen Italienszurücklegen, die für ihre herrlichen Landschaften und ihrekünstlerische Inspiration berühmt sind. Das Rennen, authentischesSymbol italienischer Vortrefflichkeit, ist in vier Etappenaufgeteilt: von Brescia nach Cervia-Milano Marittima, vonCervia-Milano Marittima nach Rom, von Rom nach Parma und von Parmanach Brescia.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/680890/1000_Miglia_Logo.jpg )Für das "schönste Rennen der Welt" 2018 wurde das 1000 MigliaRegister eingeführt, das in Zusammenarbeit mit ACI Storico, ACI Sportund FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) geführtwird. Ziel des 1000 Miglia Register ist die Zusicherung klarer,transparenter Garantien des historischen Originalzustands derteilnehmenden Fahrzeuge angesichts der ständig zunehmenden Anzahl vonAnmeldungen zum Rennen und der zahlreichen Oldtimer, die nachsorgfältiger Restaurierung wieder auf der Straße zu sehen sind.Mit dem 1000 Miglia Register verfolgen die Organisatoren desRennens - 1000 Miglia Srl und Automobile Club Brescia - zwei Ziele:Einerseits sollen die einzigartigen Fahrzeuge, die an mindestenseinem der 24 Rennen zwischen 1927 und 1957 teilgenommen haben,katalogisiert, registriert, zertifiziert und anhand ihrerFahrgestellnummer und ihres amtlichen Kennzeichens identifiziertwerden. Und andererseits sollen die Modelle, die an mindestens einerVeranstaltung zwischen 1927 und 1957 teilgenommen haben,reglementiert und zertifiziert werden.Die Zertifizierungsstellen legen zwei Verzeichnisse an undverwalten diese: 1000 Miglia Competitor Cars 1927/1957,ausschließlich für Fahrzeuge, die an einem der Originalrennenzwischen 1927 und 1957 teilgenommen haben, und 1000 Miglia EligibleCars, für Fahrzeuge, die für die Anmeldung und Teilnahme an späterenFestveranstaltungen geeignet waren.Nur Originalfahrzeuge, die vor dem 31. Dezember 1957 gebaut wordensind und sich im Originalzustand befinden oder entsprechendrestauriert wurden, sowie Fahrzeuge mit dokumentiertenModifikationen, die während des Gebrauchs vorgenommen wurden, könnenin das 1000 Miglia Register aufgenommen werden. Der Besitz einer FIVAIdentity Card ist für die Aufnahme in das 1000 Miglia Registererforderlich, und sie muss möglicherweise bei der Anmeldung vorgelegtwerden. Fahrzeuge von Besitzern mit Wohnsitz in Italien benötigendarüber hinaus eine ACI Storico (diese Dokumentation ist für Besitzerohne Wohnsitz in Italien optional).Das 1000 Miglia Register soll die Anmeldung zu künftigenVeranstaltungen vereinfachen: Ab 2019 reicht die Angabe derZertifizierungsnummer aus und zusätzliche Dokumente, Informationenund Fotos für das jeweilige Fahrzeug werden dann nicht mehr benötigt.Eine der Aufgaben des Registers liegt darin, eine Garantie für dieAuthentizität für Transaktionen zu geben, bei denen es um Fahrzeugegeht, die dem "1000-Miglia-Standard" entsprechen.Pressekontakt:+393-471-010-498,press@1000miglia.itOriginal-Content von: 1000 Miglia, übermittelt durch news aktuell