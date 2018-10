Fahrzeug-zu-X-Kommunikation: Fraunhofer FOKUS und Huawei setzen erstmals in Deutschland LTE-V2X-Produkte ein

Berlin (ots) - LTE-Vehicle-to-anything (V2X) heißt die neueSpezifikation für eine direkte Kommunikation im Verkehr. FraunhoferFOKUS integriert die ersten kommerziellen LTE-V2X-Produkte vonHuawei, die für die Netztechnik in den Basisstationen am Straßenrandund in den Autos sorgen, in ihr digitales Testfeld in Berlin.Fahrzeuge können so zum Beispiel noch schneller vor einemPannenfahrzeug gewarnt werden.Die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch intelligenteVerkehrssysteme ist ein wesentlicher Vorteil, der vom zunehmendvernetzten Fahren auf dem Weg zum vollständig autonomen Fahrenerwartet wird. LTE-V2X ist eine Technologie für eine direkteFahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation sowie Fahrzeug-zu-Infrastruktur-oder Fahrzeug-zu-Netzwerk-Kommunikation. Sie gilt international alsgrundlegende Voraussetzung für den vernetzten Fahrzeugbetrieb und alsBasis für die zukünftige 5G-Nutzung. Die LTE-Erweiterung ermöglichtden direkten Austausch von Daten im Verkehr - ohne den Umweg über einzentrales Backend wie beim 3G-Standard. Die vernetzten Autos könnenso Angaben wie Position, Geschwindigkeit oder ein Hindernis nochschneller und robuster an alle anderen vernetzten Fahrzeuge in derUmgebung kommunizieren.Huawei bietet als ein führender Mobilfunkausrüster erstekommerzielle LTE-V2X-basierte Produkte für den Straßen- undFahrzeugbereich. Nun planen die Huawei Technologies Deutschland GmbHund das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme, dieHuawei LTE-V2X-Produkte in das von Fraunhofer FOKUS betriebeneDigitale Testfeld Stadtverkehr in Berlin zu integrieren.Aufsetzend auf langjährige Arbeiten der europäischenStandardisierungsorganisation ETSI am WLAN-V2X-Standard werden imTestfeld unter anderem folgende Anwendungsfälle auf Basis der nunkommerziell verfügbaren LTE-V2X-Übertragungstechnologie entwickelt:- Gefahrenwarnung, z. B. vor einer Baustelle oder einemliegengebliebenen Fahrzeug- Elektronische Bremsanzeige (Notbremse)- Geschwindigkeitsempfehlungen von AmpelnDas Ziel der Kooperation besteht in der gemeinsamen Erprobung vonLTE-V2X-basierten Produkten, die für die Digitalisierung derStraßeninfrastruktur geeignet sind.Dr. Ilja Radusch, Leiter des Geschäftsbereichs Smart Mobility amFraunhofer FOKUS, erklärt: »Die Digitalisierung derStraßeninfrastruktur und der Fahrzeuge wird der wichtigste Bausteinfür die Verkehrssicherheit. Deshalb begrüßen wir die Möglichkeit, sofrühzeitig als Erste in Deutschland die kommerziellenLTE-V2X-Produkte einsetzen zu können.«Dr. Michael Lemke, Senior Technology Principal Huawei Deutschland,ergänzt: »Wir freuen uns, dass in Deutschland neben demWLAN-V2X-Standard nun eine weitere Technologie - auf Basis von LTE -kommerziell verfügbar wird und sie ihr Potenzial erstmals in einemetablierten innerstädtischen Testfeld unter Beweis stellen kann.«Weitere Informationen:Digitales Testfeld Stadtverkehr: https://www.testfeld-berlin.de/Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell