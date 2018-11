Fahrverbote in Innenstädten, alternative Antriebe und die Diesel-Affäre beschäftigen Zeitungsleser besonders stark

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Automobil-Studie 2018: Potenzielle Automobilkäuferwerden durch Zeitungswerbung überdurchschnittlich gut erreichtAktuelle Themen rund ums Auto stoßen bei rund zwei Dritteln derDeutschen auf große Aufmerksamkeit, noch höher ist das Interessejedoch bei den Zeitungslesern: Während beispielsweise beim Blick aufdie redaktionelle Berichterstattung die Diskussion um Fahrverbote inInnenstädten im Durchschnitt 61 Prozent der Deutschen interessiert,sind es unter den Zeitungslesern 68 Prozent. Gleiches gilt für Themenwie alternative Antriebe und Kraftstoffe (60 Prozent/ 67 Prozent),digitale Zukunftstechnologien beim Auto oder die Diesel-Affäre(jeweils 56 Prozent/ 63 Prozent). Neben der redaktionellenBerichterstattung wünschen sich 60 Prozent der Zeitungsleser auchInformationen zum regionalen Automarkt, zu Automarken sowie konkreteWerbeangebote.Das ist ein Ergebnis der ZMG-Automobilstudie 2018, die die ZMGZeitungsmarktforschung Gesellschaft im Auftrag des BundesverbandsDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) erstellt hat. Sie zeigt, wo und wiesich die Menschen über Autothemen informieren und was ihreKaufentscheidung bei der PKW-Anschaffung beeinflusst.Laut Studie plant jeder zweite Deutsche - und sogar 60 Prozent derZeitungsleser - einen PKW-Kauf in den nächsten fünf Jahren. Da istfundierte Information gefragt: 79 Prozent der deutschsprachigenBevölkerung und 87 Prozent der Zeitungsleser beschäftigen sich vordem Kauf intensiv und regelmäßig mit Autothemen. Einen Überblick zubekommen ist den Menschen dabei ebenso wichtig wie zuverlässigeDetailinformationen. Statt emotionaler Berichterstattung wünschensich alle Autointeressierten klare Fakten und Empfehlungen vonExperten.Zeitung ist kaufanregendSowohl für redaktionelle Autobeiträge als auch für Werbeangeboteist die Zeitung eine wichtige und geschätzte Informationsquelle. Siebekommt ausgezeichnete Noten für ihre Autoberichterstattung und wirdals aktuell (70 Prozent Zustimmung), qualitativ gut (61 Prozent),kompetent (60 Prozent) und glaubwürdig (59 Prozent) bewertet und regtjeden Zweiten zum Kauf eines PKW an (48 Prozent). Vor allem die jungeZielgruppe der unter 30-Jährigen findet die Zeitung in Sachen Autobesonders kaufanregend (55 Prozent).Zeitungsleser sind lukrative ZielgruppeDie Zeitungsleser selbst bewerten Berichte und Informationen inder Zeitung rund ums Auto noch besser, und zwar als besonders aktuell(78 Prozent), qualitativ gut (70 Prozent), fundiert und seriös (je 68Prozent), glaubwürdig (67 Prozent) und kaufanregend (56 Prozent).Die Zeitung bietet damit nicht nur ein geschätztes und qualitativhochwertiges Umfeld für Autowerbung. Die ZMG-Autostudie zeigt auch,dass Zeitungsleser eine besonders interessante und lukrativeZielgruppe für den KFZ-Markt sind. Sie sind überdurchschnittlichkaufkräftig, achten besonders auf Markenimages und bezeichnen sichselbst als "ausgesprochene Autofans" (Index 115), die sich amliebsten täglich über Autothemen informieren (Index 128). Über dieZeitung erreichen Autohersteller und Händler ihre Zielgruppe folglichbesonders gut."Die Debatten rund ums Auto bestimmen häufig die Nachrichtenlage",sagt dazu Katrin Tischer, Geschäftsführerin Märkte beim BDZV. "DieZeitungen liefern hier nicht nur eine geschätzte undvertrauenswürdige Berichterstattung. Sie schaffen auch einglaubwürdiges, qualitativ hochwertiges Umfeld, in dem Autowerbung aufein großes Themeninteresse stößt und besonders aufmerksam aufgenommenwird. Zeitungsleser informieren sich intensiver als derDurchschnittsbürger über Autothemen und Werbeangebote - alles guteGründe für Autowerbung in der Zeitung."Die Studie zum Download finden Sie unter www.bdzv.de.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deMärkte: Dr. Andrea GourdTelefon 069/97382246E-Mail gourd@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell