Fahrtüchtig mit medizinischem Cannabis? / DVR: verantwortungsvoller Umgang absolut notwendig (FOTO)

Bonn (ots) -Seit März 2017 können sich Patientinnen und PatientenCannabisblüten und daraus hergestellte Extrakte aufBetäubungsmittelrezept vom Arzt verschreiben lassen. Grundsätzlichdürfen diese Personen am Straßenverkehr teilnehmen, soweit sie nachAufnahme der cannabisbasierten Medikamente noch in der Lage sind, einFahrzeug im Straßenverkehr sicher zu führen. Treten allerdingswährend der Fahrt Ausfallerscheinungen auf, die auf die Einwirkungdieser Medikamente zurückzuführen sind, drohen strafrechtlicheKonsequenzen. Darauf weist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)hin."Besonders in der Einstellungs- und Eingewöhnungsphase kann dieFahrtüchtigkeit beeinträchtigt werden", erläutert Jacqueline Lacroixvom DVR. Auch eine zu hohe Dosierung oder die Wechselwirkungen mitanderen Medikamenten, einschließlich selbst geringer Mengen anAlkohol, könnten zu Problemen führen. "Dabei ist zu beachten, dassverschiedene Drogenmaterialien angeboten werden, die sich in ihrenInhaltsstoffen zum Teil erheblich unterscheiden. Dabei geht es vorallem um den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), das zu rund 20Prozent in medizinischen Cannabisblüten enthalten ist, oderCannabidiol," ergänzt die Expertin.Die Wirkstoffe der Cannabisblüten können durch Inhalation oderoral aufgenommen werden, zum Beispiel als Tee oder Gebäck. Eineoptimale Verordnung bedarf daher spezieller medizinischer Expertise."Die Ärzte, die medizinisches Cannabis verordnen, müssen ihrePatienten über die möglichen Beeinträchtigungen bei der Teilnahme amStraßenverkehr aufklären. Insbesondere sollten sie zu Beginn derTherapie vom Führen eines Fahrzeuges abraten, und zwar so lange, bisdie unerwünschten Nebenwirkungen nicht mehr auftreten und sie trotzKrankheit fahrsicher sind", empfiehlt Lacroix.Darüber hinaus müssten aber auch die Patienten selbst ihreFahrtüchtigkeit im Auge behalten und im Zweifelsfall auf das Fahrenverzichten. "Sie werden im Straßenverkehr genauso behandelt wieandere Patienten, die unter einer Dauermedikation stehen, die zumBeispiel ein psychoaktives Arzneimittel verordnet bekommen haben",erklärt Lacroix.Problematisch ist, dass Cannabisblüten, die lose von den Apothekenauf Rezept abgegeben werden, über keinen Beipackzettel verfügen undvon den Patienten selbst in Kleinstmengen, zum Teil bis unter 0,1Gramm, dosiert werden müssen. Das Rezept muss daher eindeutigeAngaben zum Drogenmaterial, zur Darreichungsform und zu den Einzel-und Tagesdosen enthalten."Von den Cannabispatienten wird ein hohes Maß an Zuverlässigkeitund Verantwortlichkeit im Umgang mit der Medikation und bei Auftretenvon Nebenwirkungen erwartet", sagt Lacroix. Wenn das THC im Blut auseiner bestimmungsgemäßen Einnahme eines für den konkretenKrankheitsfall verschriebenen cannabisbasierten Arzneimittelsherrührt und die Einnahme die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigt,kommt es nicht zu Sanktionierungen gemäß dem Straßenverkehrsgesetz(StVG). Bei missbräuchlicher Einnahme derartiger Arzneimittel drohthingegen nicht nur eine Sanktionierung nach dem StVG, sondernzusätzlich der Verlust der Fahrerlaubnis. Patienten sollten deshalbeine ärztliche Bescheinigung über ihre Therapie mit cannabisbasiertenMedikamenten oder eine Kopie des aktuellen Rezeptes übermedizinisches Cannabis mit sich führen."Es ist nicht einfach, zu bestimmen, welchen Einfluss der Gebrauchvon medizinischem Cannabis auf das Fahrvermögen hat", fasst Lacroixdas Problem zusammen. Die im Blut festgestellte THC-Konzentrationentspreche oft nur zu einem geringen Grad der messbarenBeeinflussung. Auch lasse die THC-Konzentration im Blut keinesicheren Rückschlüsse auf die Menge an THC zu, die tatsächlichgeraucht oder eingenommen wurde. Die Polizei sollte zudem bei einemAnfangsverdacht in Betracht ziehen, dass der Fahrer Cannabis auchwegen einer medizinisch-indizierten Medikation eingenommen habenkönnte. Zu prüfen wäre dann, ob Anhaltspunkte für eine nichtbestimmungsgemäße Einnahme vorliegen.Pressekontakt:Abdruck honorarfrei, wir bitten um ein Belegexemplar.Jacqueline LacroixReferatsleiterinEuropa und VerkehrsmedizinDeutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR)German Road Safety CouncilAuguststraße 2953229 BonnTelefon: +49 (0)228 4 00 01-32Telefax: +49 (0)228 4 00 01-67eMail: jlacroix@dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell