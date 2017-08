Fahrscheinfreier ÖPNV statt Stau

Berlin (ots) - Staus kosten die Stuttgarter Wirtschaft lautSchätzungen der Industrie- und Handelskammer jährlich 400 bis 500Millionen Euro, etwa durch höhere Lieferkosten[1]. Die PiratenparteiStuttgart fordert, dass daraus Konsequenzen gezogen werden und deröffentliche Personennahverkehr massiv ausgebaut wird."Mit den Geldern, die hier verloren gehen, könnte der ÖPNV massivausgebaut und vergünstigt werden", kommentiert Michael Knödler,Direktkandidat der Piraten im Wahlkreis Stuttgart I. "Davon würdensowohl die Bahnfahrer als auch die Autofahrer, die weniger im Staustünden, profitieren."Langfristig werde die Stadt Stuttgart dies auch an entgangenenGewerbesteuern bemerken. Unternehmen werden weniger stark neu inStuttgart investieren, da Jobsuchende von dem schwerfälligen Verkehrabgeschreckt werden."Leider beweisen die anderen Parteien immer wieder, dass sie sicherst dann mit Problemen beschäftigen, wenn sie akut sind", so Knödlerweiter. "Dann ist leider bereits großer Schaden entstanden und dasProblem schwieriger zu lösen. Wir wünschen uns, dass in Zukunft mitetwas mehr Weitsicht vorgegangen wird."Die Piratenpartei setzt sich für einen fahrscheinfreienöffentlichen Personennahverkehr ein. Dieser sollte durch eineNahverkehrsabgabe finanziert werden. Eine Rechnung aus dem letztenBundestagswahlkampf zeigt, dass dies möglich wäre[2].[1] http://ots.de/lV8de[2] http://ots.de/gJivmPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandPiratenpartei StuttgartMichael Knödler / Vorsitzender / Kandidat Stuttgart I für dieBundestagswahl 2017Mobil: +49 1577 1974352michael.knoedler@piratenpartei-stuttgart.deWebseite: http://www.piratenpartei-stuttgart.dePiratenpartei StuttgartStöckachstraße 5370190 StuttgartOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell