Fahrräder in Diebstahlhochburgen Münster und Leipzig häufig versichert (FOTO)

München (ots) -- Köln: Drahtesel vergleichsweise selten geschützt trotz häufigerDiebstähle- Münchner gehen auf Nummer sicher: wenige Diebstähle, Rädertrotzdem oft versichert- Versicherter Wert der Fahrräder in Stuttgart über 1.000 Euro, inDuisburg nur 600 EuroIn Leipzig und Münster haben überdurchschnittlich vieleVerbraucher ihr Fahrrad über die Hausratversicherung abgesichert. 1)Die beiden Städte gehören zu Deutschlands Hochburgen fürFahrraddiebstahl. In Leipzig kamen 2017 mehr als 1.750 geklaute Räderauf 100.000 Einwohner - fast fünfmal so viele wie imBundesdurchschnitt. 2)In Köln dagegen ist der Versicherungsschutz nurunterdurchschnittlich, die Zahl der Diebstähle aber mehr als doppeltso hoch wie im bundesweiten Schnitt.In München gehen CHECK24-Kunden auf Nummer sicher: Trotz der füreine Großstadt niedrigen Diebstahlquote versichern sie ihrenDrahtesel vergleichsweise häufig über die Hausratversicherung."Deutschlandweit wird nicht einmal jeder zehnte Fahrraddiebstahlaufgeklärt", sagt Benjamin Brook, Geschäftsführer Hausratversicherungbei CHECK24. "Umso wichtiger ist ein passender Versicherungsschutz.Am einfachsten geht das über die Hausratversicherung."Tipp: Premiumtarife enthalten den Baustein Fahrraddiebstahl oftohne Aufpreis. Verbraucher sollten daher prüfen, ob ein Premiumtarif,der Fahrraddiebstahl enthält, eventuell günstiger ist als einBasistarif plus Zusatzbaustein.Versicherungswert der Fahrräder in Stuttgart am höchsten, inDuisburg und Köln niedrigFahrraddiebstahl ist in der Regel mit einem Wert von einem bisfünf Prozent der gesamten Versicherungssumme in derHausratversicherung inkludiert.Am höchsten ist der durchschnittliche Wert versicherter Fahrrädermit knapp 1.050 Euro bei CHECK24-Kunden aus Stuttgart. Zum Vergleich:Der bundesweite Durchschnitt liegt bei knapp 900 Euro. In den meistendeutschen Großstädten liegt der Versicherungswert darunter, inDuisburg sogar nur bei rund 600 Euro.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Hausratversicherung, etwa zumLeistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 200CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch perE-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.1)Basis: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenen Hausratversicherungen2)Quelle: PKS Bundeskriminalamt 2017