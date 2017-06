Fahrräder in Diebstahlhochburgen Münster und Leipzig häufig versichert (FOTO)

München (ots) -- Berlin und Hamburg: nur durchschnittlicher Versicherungsschutztrotz vieler Diebstähle- Stuttgart und München: Drahtesel trotz weniger Diebstähle oftversichert- Hausratversicherung: Premiumtarife inkludieren Fahrraddiebstahloft ohne ZusatzkostenIn den Diebstahlhochburgen Münster und Leipzig habenüberdurchschnittlich viele CHECK24-Kunden ihr Fahrrad über dieHausratversicherung abgesichert. In Münster wurden 2016deutschlandweit am meisten Bikes gestohlen (1.721 je 100.000Einwohner).* Der Anteil von Hausratversicherungen, dieFahrraddiebstahl abdeckt, ist dort mehr als doppelt so hoch wie imDurchschnitt.**Auch in Berlin und Hamburg ist die Anzahl gestohlener Fahrräder imVerhältnis zur Einwohnerzahl relativ hoch. Auf 100.000 Einwohnerkommen fast 1.000 gestohlene Drahtesel. Dafür sensibilisiert sind dieEinwohner jedoch kaum: Der Anteil der CHECK24-Kunden, die 2016Fahrraddiebstahl in der Hausratversicherung eingeschlossen haben,liegt nur leicht über dem Bundesdurchschnitt. Die gewählteVersicherungssumme ist mit durchschnittlich rund 750 Euro ehergering.Gegenbeispiele sind Stuttgart und München. Im Vergleich der 20größten deutschen Städte werden hier sehr wenige Fahrräder gestohlen.Trotzdem hat der Versicherungsschutz für das Fahrrad einen hohenStellenwert. Ein möglicher Grund: Die Bikes haben eine höheren Wertals andernorts. Zumindest ist in Stuttgart und München die gewählteVersicherungssumme für das Fahrrad überdurchschnittlich hoch.Stuttgarter CHECK24-Kunden wählten 2016 mit durchschnittlich 1.165Euro die höchsten Summen.Die Absicherung von Fahrraddiebstahl über die Hausratversicherungmuss nicht teuer sein. In rund einem Drittel der Premiumtarife imCHECK24-Vergleich ist der Baustein ohne Zusatzkosten inkludiert. InBasistarifen hingegen kann die Absicherung in Einzelfällen mehrereHundert Euro im Jahr kosten.*** Ein Tarifvergleich lohnt sich also.*Quelle: Bundeskriminalamt - Polizeiliche Kriminalstatistik 2016**Datenbasis: alle 2016 über CHECK24.de abgeschlossenenHausratversicherungen; weitere Informationen rund um das ThemaFahrraddiebstahl unterhttps://www.check24.de/hausratversicherung/fahrraddiebstahl/***Quelle: http://ots.de/TKlXX (Stand Februar 2017)Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeitergruppenweit mit Hauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell