Der Fahrradreifen für jede Saison (FOTO)

Reichshof (ots) -Der 4-Seasons-Reifen für das Fahrrad: Cityradler, Berufspendlerund Überzeugungsradfahrer, die sich von Wind und Wetter nichtabschrecken lassen, rollen mit dem Marathon GT 365 (Schwalbe) sicherdurch das Jahr.Dem kernigen, robusten Allwetterprofil mit seinen vielen Rillensieht man schon an, dass es selbst widriges Klima und leichtenSchneefall bewältigt. Zugleich lässt der durchgehende Mittelsteg denReifen leicht abrollen. Die seitlich gröberen Stollen und die offeneProfilgestaltung geben Halt auch auf unbefestigten Wegen.Damit die Fahrer auch bei nassen Wetter sicher in der Spurbleiben, entwickelte Schwalbe eine spezielle 4-Seasons-Gummimischung.Das Silica-Compound bietet herausragenden Grip und bleibt auch beitieferen Temperaturen und Nässe noch weich und griffig. "Mit diesemneuen Compound erschließen wir neue Reserven in der Fahrsicherheit",erläutert René Marks, Schwalbe Product Manager für Touringreifen.Reserven bietet auch der neue, doppelte Pannenschutz. Um einenhohen, leicht rollenden Schutz zu erzielen, entwickelte Schwalbeeinen innovativen "Doppelpannenschutz", den DualGuard. Eine zweifacheGewebelage innerhalb der Karkasse und eine Gummischicht von 2,5Millimetern bilden eine sichere, fein abgestimmteAnti-Pannen-Kombination."Ob auf dem Feldweg oder im Park, bei Minusgraden oder bei Nässe:Dieser Reifen liefert immer eine zuverlässige Performance. DerMarathon GT 365 ist das Pendent zum M&S-Reifen fürs Auto", so bringtes René Marks auf den Punkt. Mit einer Einschränkung: Zwar ist derMarathon GT 365 ein Ganzjahresreifen, aber wenn es richtig eisigwird, muss der GT 365 dem Marathon Spikereifen den Vortritt lassen.Der Marathon GT 365 ist im Fahrradfachhandel erhältlich und kostet39,90 Euro.Diese Pressemitteilung mit Fotos und Grafik zum Download unter:http://presse.schwalbe.dePressekontakt:SCHWALBE | Ralf Bohle GmbHDoris KlyttaOtto-Hahn-Straße 151580 Reichshof-WehnrathTelefon: +49 2265 109-57Fax: +49 2265 7022www.schwalbe.comd.klytta@schwalbe.comOriginal-Content von: Ralf Bohle GmbH, übermittelt durch news aktuell