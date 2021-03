Fahrradhersteller Bike Fun International: 61 Prozent Verpackungsmaterial mit Hilfe von Smurfit Kappa eingespart

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Hamburg (ots) - Bike Fun International (BFI), einer der führenden Fahrradhersteller in Europa mit Sitz in Tschechien und einem jährlichen Wachstum von rund 10 Prozent, hat nach Ansätzen gesucht, Kosten zu sparen, nachhaltiger zu wirtschaften und das Wachstum weiter zu steigern. Mit Hilfe von Smurfit Kappa (https://www.smurfitkappa.com/de/products-and-services/supplysmart-bfi) (SK) wurde ein wichtiger Hebel bei den verwendeten Verpackungsmaterialien für die Fahrräder identifiziert. Durch die Umstellung der Verpackungen spart BFI zukünftig 61 Prozent Verpackungsmaterial und reduziert die Komplexität in der internen Logistik. Finanziell ergeben sich zudem jährliche Einsparungen von 70.000 Euro.Statt 18 nur noch sieben VerpackungsartenBei der Analyse der Supply Chain von Bike Fun International hat Smurfit Kappa vor allem bei der Fahrradverpackung sowie der damit verbundenen Lagerlogistik, Verbesserungsansätze identifizieren können. Es stellte sich heraus, dass sich die bisherigen 18 unterschiedlichen Verpackungen auf sieben reduzieren ließen. Die verbliebenen sieben Verpackungen wurden geschickt modelliert, so dass sie intelligent auf die verschiedenen Größen der Fahrradmodelle abgestimmt werden konnten.Durch diese Verbesserung konnte BFI eine Einsparung von 61 Prozent Verpackungsmaterial im Wert von über 70.000 EUR pro Jahr generieren. Außerdem verdoppelte BFI die Geschwindigkeit des Verpackungsprozesses seiner Premium-Marken Rock Machine und Superior, was wiederum half, die Arbeitskosten zu senken. Zu guter Letzt können dank der neuen Verpackungen die Produktschäden verringert und Kunden zuverlässig beliefert werden.Smurfit Kappa mit Hauptsitz in Dublin und deutscher Zentrale in Hamburg gehört weltweit zu den führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen. Durch den Austausch von Produktkenntnissen, Marktverständnis und Einblicken in Verpackungstrends arbeitet SK eng mit seinen Kunden zusammen, um zum Beispiel Lieferketten zu optimieren. Insbesondere bei mittleren und großen Unternehmen stecken enorme Einsparungspotenziale entlang der gesamten Supply Chain. Mit Hilfe leistungsstarker Analyse- und Optimierungstools hat SK weltweit inzwischen über 50.000 Lieferketten überprüft und optimiert.Bike Fun International Ltd. (BFI) wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt fast 500 Mitarbeiter. Der Sitz befindet sich im tschechischen Koprivnice, rund 35 km südlich von Ostrava, der drittgrößten Stadt Tschechiens. Die Produktionskapazität beträgt rund 200.000 Fahrräder pro Jahr. BFI konzentriert sich auf die Herstellung aller Arten von Fahrrädern: Mountainbikes, Trekking- und Cross-Räder, Rennräder, Kinderräder und die immer beliebter werdenden Elektrofahrräder (E-Bikes). Das Produktionsprogramm umfasst Carbon- und vollgefederte Fahrräder der höchsten Segmente.Der Smart Supply Analyse Prozess1. VERSTEHENSmurfit Kappa arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren aktuelle Situation und die Anforderungen in der Zukunft zu verstehen.2. ANALYSIERENMit Hilfe von fortschrittlichen Benchmarking- und Analysetools wird ein SmartScan durchgeführt, mit dem Potentiale entlang der gesamten Lieferkette identifiziert werden.3. BEWERTENJede vom SmartScan identifizierte Option wird nach Wert, Risiko und Realisierbarkeit bewertet. Der vielversprechendste Optimierungsansatz wird anschließend gewählt.4. ENTWICKELNMit Kreativität, Wissenschaft und Expertise werden Verpackungskonzepte entwickelt, die die Effizienz der Lieferkette maximieren.5. VALIDIERENSmurfit Kappa überprüft die erwartbare Leistung mit Simulationen sowie Experimenten und führt eine Risikobewertung durch, ohne den Prozess zu unterbrechen.6. INTEGRIERENEin Umsetzungsplan wird mit Zielen und quantifizierbaren Kosteneinsparungen zur Maximierung in der Lieferkette integriert.Über Smurfit KappaSmurfit Kappa ist ein FTSE-100-Unternehmen und einer der weltweit führenden Anbieter von papierbasierten Verpackungslösungen mit rund 46.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 350 Produktionsstandorten in 35 Ländern und einem Umsatz von 9,0 Milliarden EUR im Jahr 2019. Wir verfügen über Niederlassungen in 23 Ländern in Europa und 12 Ländern in Amerika. Wir sind der einzige große überregionale Akteur in Lateinamerika.Mit unserem proaktiven Team nutzen wir unermüdlich unsere umfangreiche Erfahrung und unser Know-how sowie unsere globale Reichweite, um unseren Kunden Chancen zu eröffnen. Wir arbeiten mit zukunftsorientierten Kunden zusammen und nutzen dabei gemeinsam herausragendes Produkt-Know-how, Markteinblicke und Erkenntnisse über Verpackungstrends, um den Geschäftserfolg in ihren Märkten sicherzustellen. Wir verfügen über ein einzigartiges Portfolio an Papierverpackungslösungen, das ständig mit unseren marktführenden Innovationen aktualisiert wird. Dies wird durch die Vorteile unserer Integration untermauert, mit optimalem Papierdesign, Logistik, pünktlichem Service und unseren Verpackungswerken, die den größten Teil ihrer Rohstoffe von unseren eigenen Papierfabriken beziehen.Unsere Produkte, die zu 100 % erneuerbar sind und nachhaltig hergestellt werden, verbessern die Umweltbilanz unserer Kunden. 