Fahrradhändler machen weiterhin lohnende Geschäfte

WIESBADEN (dpa-AFX) - Fahrradhändler machen in Deutschland weiterhin gute Geschäfte.



Ihr Handelsumsatz hat sich 2018 im Vergleich zum Jahr zuvor um 11,9 Prozent gesteigert, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden anlässlich des Weltgesundheitstags (7. April) berichtete. Die Preissteigerungen bei den E-Bikes fielen dabei geringer aus als bei den konventionellen Fahrrädern. Ohne zusätzlichen Antrieb kosteten Fahrräder im Jahr 2018 durchschnittlich 4,5 Prozent mehr als 2015. Bei den elektrisch unterstützten Rädern betrug die Steigerung nur 1,8 Prozent. Die allgemeinen Verbraucherpreise sind in der Spanne um 3,8 Prozent geklettert./ceb/DP/mis