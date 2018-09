Fahrradfahrer-Studie: Das E-Bike als Game Changer im Mobilitätsmarkt?

Heidelberg (ots) -E-Bikes und Pedelecs haben möglicherweise das Potenzial, dasMobilitätsverhalten breiter Bevölkerungsgruppen zu revolutionieren.Denn vor allem in deutschen Großstädten wächst derzeit eineGeneration junger Urbanisten heran, für die das Fahrrad mitAntriebsunterstützung eine mehr als attraktive Alternative zum ÖPNV,aber vor allem zum Auto, darstellt.Das ist eines der Kernergebnisse der repräsentativen Studie "Iwant to ride my bicycle" der GIM Gesellschaft für InnovativeMarktforschung. Die Typologie unterteilt die deutsche Bevölkerung ininsgesamt fünf verschiedene Segmente, die sich unter anderem in Bezugauf ihre Einstellung zum Radfahren (hedonistisch vs. pragmatisch) undihr Verhalten (Häufigkeit des Radfahrens) unterscheiden.Als Segment mit höchstem Trendsetterpotenzial identifiziert dieStudie entsprechend die "Young Urban Bikers": sie machen 17% derdeutschen Bevölkerung aus und sind meist zwischen 20 und 49 Jahrealt. Zwei Drittel von ihnen leben in Städten. Radfahren ist für siehip: sie betrachten Fahrräder als Lifestyle- und Status-Objekte, mitdenen man sich ebenso gut profilieren kann wie mit einem schickenAuto. Zudem sehen sie angesichts verstopfter Straßen das Fahrrad auchals Löser von Mobilitätsproblemen in Städten.Die Young Urban Bikers haben bereits heute unter Besitzern vonE-Bikes, Pedelecs und Lastenrädern den höchsten Anteil. Das kann siezu Game Changern im urbanen Verkehrsraum machen.Neben der Typologie präsentiert die Studie auch generelle Faktendarüber, wie in Deutschland Rad gefahren wird. So nutztbeispielsweise knapp die Hälfte aller Deutschen (49%) ein Fahrrad imAlltag - was es nach dem Auto zum meist verbreiteten Verkehrsmittelmacht. Besonders häufig kommt das Fahrrad bei Wegen im Kontext vonSport (45% Radnutzung) oder Erholung (34% Radnutzung) zum Einsatz.Viel Potenzial besteht hingegen mit Blick auf den Arbeitsweg:lediglich 16% aller Arbeitswege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt.Die Top-Barrieren lauten hier: zu weite Wege (44%), zu lange Dauer(43%) und verschwitzt bei der Arbeit ankommen (27%).Für die Studie wurden 1.900 Erwachsene ab 18 Jahren onlinebefragt. Die Gesellschaft für Innovative Marktforschung ist eininternational agierendes Marktforschungsunternehmen mit Sitz inHeidelberg und Niederlassungen in Berlin, Nürnberg, Lyon, Zürich undShanghai.Pressekontakt:Frank Luschnat06221 8328 85f.luschnat@g-i-m.comOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell