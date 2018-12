Berlin/Krefeld (ots) -Der Chansonsänger Max Raabe, Mitbegründer des Palast Orchestersund mit dem Lied "Kein Schwein ruft mich an" weltweit bekanntgeworden, erhält die Auszeichnung "FahrradfreundlichstePersönlichkeit 2019". Für den international erfolgreichen Musiker istdas Fahrrad ständiger Begleiter und Inspiration für seinekünstlerische Arbeit. 2017 veröffentlichte er das Lied "Fahrradfahr'n", das einer Ode an das Zweirad gleichkommt. Zeilen wie"Manchmal läuft im Leben alles glatt - Vorausgesetzt, dass man einFahrrad hat" beschreiben eindrücklich, dass Radfahren für denWahl-Berliner Teil eines Lebensgefühls ist.Der 55-jährige Max Raabe auf die Frage, was er im Besonderen mitdem Radfahren verbinde: "Das Gefühl, für mich zu sein. Nach langerZeit im Studio ist es schön, rauszufahren und die Arbeit mit jedemMeter hinter mir lassen zu können. Mit dem Fahrrad ist mantatsächlich viel freier als mit dem Auto." Raabe nimmt den Preis am13. Mai 2019 auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Dresdenpersönlich entgegen.Die "Fahrradfreundlichste Persönlichkeit" ist seit 2003Bestandteil des Deutschen Fahrradpreises. Der bundesweite Wettbewerbist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- undfahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS).Als Partner und Sponsoren des Wettbewerbs engagieren sich derZweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) und der Verbund Service undFahrrad e.V. (VSF).Das Interview mit Max Raabe und weitere Informationen finden Sieauf www.der-deutsche-fahrradpreis.de/Max_RaabePressekontakt:DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS - best for bikec/o P.3 Agentur für Kommunikation und MobilitätMyriam Pretzschwww.der-deutsche-fahrradpreis.deE-Mail: info@der-deutsche-fahrradpreis.deTelefon: 02 21/2 08 94 23Twitter: @derfahrradpreisFacebook: @deutscherfahrradpreisOriginal-Content von: DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS, übermittelt durch news aktuell