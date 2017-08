Fahrradbranche verkauft 2017 bislang weniger Räder

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - In Deutschland werden weniger Fahrräder gekauft.



In der ersten Jahreshälfte wechselten 2,64 Millionen Räder den Besitzer - ein Rückgang von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus vorläufigen Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) hervorgeht. "Wir beobachten das mit einer gewissen Sorge", sagte Geschäftsführer Siegfried Neuberger am Dienstag vor der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen.

Grund für den Rückgang sei unter anderem der bereits hohe Bestand von Fahrrädern in Deutschland. So besäßen 80 Prozent der Haushalte mindestens ein Fahrrad. Zudem würden die Räder hochwertiger und damit haltbarer gefertigt.

Der Markt für E-Bikes wächst weiter. Für 2017 rechnet die Branche mit einem Verkauf von 680 000 Fahrrädern mit Elektroantrieb. Das wäre ein Wachstum von 12 Prozent gegenüber 2016.

Rund 1400 Aussteller zeigen auf der Eurobike am Bodensee die Trends der Branche. Die viertägige Schau startet an diesem Mittwoch./kst/DP/stb