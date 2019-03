Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin desSWR, Donnerstag, 21. März 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-Württemberg / Moderation Clemens BratzlerIn Baden-Württemberg, dem Geburtsland des Automobils, entstehenzunehmend fahrradgerechte Städte. Wo es früher Parkplätze amStraßenrand oder eine zweite Fahrspur auf der Hauptstraße gab, findensich heute Radstreifen. Hat die moderne Verkehrspolitik das Ende derautogerechten Stadt eingeläutet? Das landespolitische Magazin "ZurSache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen berichtet am Donnerstag,21. März 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.Weitere geplante Themen:Überfüllte Gefängnisse, überforderte Gerichte - Sparen auf Kostender Sicherheit?Die Gefängnisse im Land sind überfüllt und gefährlich, dieHäftlingszahlen haben in den vergangenen drei Jahren um 12,5 Prozentzugenommen. Die Personalausstattung der Gefängnisse inBaden-Württemberg gilt als die schlechteste im ganzen Bundesgebiet.Oft ist ein Beamter allein für 60 Gefangene zuständig. In manchenHaftanstalten des Landes schlafen Häftlinge auf Matratzenlagern.Übergriffe auf das Wachpersonal, Beleidigungen und Angriffe sindmittlerweile an der Tagesordnung. Auch in den Gerichten herrschtPersonalnot. Immer wieder müssen Beschuldigte ohne Prozess aus derUntersuchungshaft entlassen werden, weil sich ihr Verfahren zu sehrin die Länge zieht. Spart das Land auf Kosten der Sicherheit seinerBürgerinnen und Bürger? Gast im Studio ist Baden-WürttembergsJustizminister Guido Wolf, CDU.Vor Ort - im Karlsruher GefängnisReporterin Alix Koch begleitet einen Beamten derJustizvollzugsanstalt in Karlsruhe während seiner Schicht. Er erzähltvon schwierigen Gefangenen und aggressiver Stimmung in demüberfüllten Gefängnis. Ein Richter fordert im Gespräch mehrStaatsanwälte und Richter, um die Gerichte zu entlasten undU-Haftentlassungen ohne Prozess zu unterbinden.Ortung bei Notruf - warum nicht auch hierzulande?Wer den Notruf wählt, braucht schnell Hilfe vor Ort. Jedes Handykönnte den genauen Standort des Anrufers automatisch an dieEinsatzzentralen schicken. Damit gehörten die oft unzureichendenOrtsangaben bei Notrufen der Vergangenheit an. Doch bis heute kommtdiese Technik hierzulande nicht zum Einsatz - warum?Deizisau hat den "unsinnigsten Spielplatz der Welt"Weil Armin Huttenlocher in seinem Haus eine dritte Wohnung baute,zwang ihn die Plochinger Baubehörde unter Androhung von Zwangsgeldzum Bau eines Spielplatzes - obwohl in Huttenlochers Haus keineKinder wohnen. Das Bauamt beruft sich auf die Landesbauordnung, diedie Errichtung eines Spielplatzes in Huttenlochers Fall vorschreibt.Nun besitzt Armin Huttenlocher laut eigenen Angaben den "unsinnigstenSpielplatz der Welt".Masern - ist eine Impfpflicht notwendig?Masern werden oft als harmlose Kinderkrankheit abgetan, doch diehochansteckende Infektionskrankheit fordert weltweit vieleTodesopfer. Allein in Madagaskar sollen in diesem Jahr schon mehr als1000 Infizierte gestorben sein. Auch in Deutschland sind Masernwieder auf dem Vormarsch. Baden-Württemberg meldet seit Anfang desJahres schon 30 Fälle, 13 davon seit Anfang März. DasGesundheitsministerium ruft die Bevölkerung zur Immunisierung auf,doch immer mehr Baden-Württemberger lehnen Impfungen ab."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikationMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge in der ARD Mediathek und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell