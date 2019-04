Fahrrad-Boom in Deutschland ungebrochen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der seit Jahren anhaltende Boom im Fahrradhandel hat auch im Jahr 2018 angehalten. Der Einzelhandel mit Fahrrädern, -teilen und -zubehör verzeichnete im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung von real 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Der Trend zu Elektrofahrrädern mit einer Nenndauerleistung von bis zu 250 Watt zeigt sich im Außenhandel: 880.000 Elektrofahrräder im Gesamtwert von 789,6 Millionen Euro wurden im Jahr 2018 nach Deutschland importiert.

Das entsprach einer mengenmäßigen Steigerung um 32,3 Prozent gegenüber 2017. Mit einem Anteil von 23 Prozent an den gesamten Importen von Elektrofahrrädern nach Deutschland war Ungarn das wichtigste Importland. Weitere wichtige Lieferländer waren Vietnam mit einem Anteil von 17,2 Prozent und die Niederlande mit 10,2 Prozent. Für Pedelecs und E-Bikes mussten die Verbraucher 2018 mehr Geld ausgeben als noch drei Jahre zuvor: Von 2015 bis 2018 sind die Preise in diesem Marktsegment um 1,8 Prozent gestiegen. Allerdings zogen die Preise weniger stark an als die Verbraucherpreise insgesamt in diesem Zeitraum (+3,8 Prozent), so die Statistiker. Im Vergleich dazu stiegen die Preise für Fahrräder ohne Elektromotor zwischen 2015 und 2018 überdurchschnittlich um 4,5 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur