Fahrrad-Boom in Deutschland 2018 ungebrochen

Wiesbaden (ots) - Einzelhandel mit Umsatz-Plus von 22,3 %Der seit Jahren anhaltende Boom im Fahrradhandel hat auch im Jahr2018 angehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlichdes Weltgesundheitstages am 7. April weiter mitteilt, verzeichneteder Einzelhandel mit Fahrrädern, -teilen und -zubehör im Jahr 2018eine Umsatzsteigerung von real 11,9 % gegenüber dem Vorjahr.880 000 Elektrofahrräder nach Deutschland importiertDer Trend zu Elektrofahrrädern mit einer Nenndauerleistung von biszu 250 Watt zeigt sich im Außenhandel: 880 000 Elektrofahrräder imGesamtwert von 789,6 Millionen Euro wurden im Jahr 2018 nachDeutschland importiert. Das entsprach einer mengenmäßigen Steigerungum 32,3 % gegenüber 2017. Mit einem Anteil von 23 % an den gesamtenImporten von Elektrofahrrädern nach Deutschland war Ungarn daswichtigste Importland. Weitere wichtige Lieferländer waren Vietnammit einem Anteil von 17,2 % und die Niederlande mit 10,2 %.Preise für konventionelle Fahrräder steigen stärker als Preise fürElektro-RäderFür Pedelecs und E-Bikes mussten die Verbraucherinnen undVerbraucher 2018 mehr Geld ausgeben als noch drei Jahre zuvor: Von2015 bis 2018 sind die Preise in diesem Marktsegment um 1,8 %gestiegen. Allerdings zogen die Preise weniger stark an als dieVerbraucherpreise insgesamt in diesem Zeitraum (+3,8 %). Im Vergleichdazu stiegen die Preise für Fahrräder ohne Elektromotor zwischen 2015und 2018 überdurchschnittlich um 4,5 %.Gelegenheit für Schnäppchen außerhalb der Fahrradsaison günstigOb mit oder ohne Elektromotor: Die Verbraucherpreise für Fahrräderschwanken leicht in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Die Zweirädersind rund um den Jahreswechsel günstiger als im Sommer. Wer auf eingutes Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, kauft außerhalb derFahrradsaison im Durchschnitt günstiger.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.