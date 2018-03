Fahrplan zu Empfehlungen / DOSB AG eSport entwickelt Hinweise zum Thema eSport für Sportverbände und -vereine

Frankfurt/Main (ots) - 20 Expertinnen und Experten ausSportverbänden, Gamesbranche, Pädagogik, Recht, Wissenschaft undJugendorganisationen haben am Montag in Frankfurt den Weg zuEmpfehlungen zum Umgang mit dem Thema eSport für den organisiertenSport in Deutschland festgelegt. Im Rahmen mehrerer weiterer Treffenund durch einen intensiven digitalen Diskussionsprozess innerhalb derGruppe sollen diese Empfehlungen zum Umgang mit eSport fürSportverbände und -vereine entwickelt werden.Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des DOSB, sagte im Anschlussan die Auftaktsitzung, die ganze Bandbreite des Themas sei deutlichsichtbar geworden: "Wir haben unterschiedliche Perspektiven undkonträre Sichtweisen von den Fachleuten gehört. Im Folgetreffenwollen wir uns mit Sportvereinen und Gamern austauschen, umBerührungspunkte und Trennendes in der Praxis zu ermitteln undgegenseitige Erwartungen zu klären. Ich freue mich auf den weiterenspannenden Austausch in den Treffen sowie die Diskussionen im Netz zudiesem für den Sport hoch relevanten Thema."Angesichts der Bedeutung des Themas will der DOSB die Empfehlungenmit seinen Mitgliedsorganisationen beraten und diese schnellstmöglichin den Diskussionsprozess einbeziehen.Pressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e. V.Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6702-317presse@dosb.dewww.dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell